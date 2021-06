Dolar najdroższy od kwietnia. Złoty odrabia straty

fot. NATALIA61 / / Shutterstock

Po gwałtownym osłabieniu polska waluta usiłuje odrabiać straty. Kurs euro oraz notowania dolara w piątek rano zawróciły z wielotygodniowych szczytów.

Zarówno wektor zagraniczny, jak i krajowy od kilku dni zgodnie działają przeciwko złotemu. Niesprzyjającym czynnikiem zewnętrznym okazała się sugestia korekty skrajnie ekspansywnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej, która jeszcze w tym roku może zacząć ograniczać program skupu obligacji (QE), aby w roku 2023 podnieść stopy procentowe.

Tymczasem w Polsce prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zaklina się, że pomimo przeszło 4-procentowej inflacji cenowej żadnej podwyżki stóp procentowych nie będzie. Wydaje się, że szef NBP ma za sobą większość członków Rady Polityki Pieniężnej.

Skutki tej kombinacji okazały się niekorzystne dla wartości polskiego pieniądza. Od zeszłopiątkowej konferencji prezesa Glapińskiego kurs euro podniósł się z ok. 4,45 zł do blisko 4,56 zł dziś nad ranem, osiągając w ten sposób najwyższy poziom od 13 maja. Do godziny 9:38 kurs euro obniżył się jednak o ponad grosz, schodząc do 4,5451 zł.

Znacznie dalszy wypad w górę wykresu mają za sobą notowania dolara amerykańskiego, który przez ostatni tydzień na polskim rynku podrożał z ok. 3,67 zł do 3,83 zł, czyli najwyższego poziomu od dwóch miesięcy. W piątek rano za amerykańską walutę na rynku międzybankowym trzeba było zapłacić 3,82 zł.

Z najwyższych poziomów od maja spadł kurs franka szwajcarskiego, w piątek rano kwotowanego po 4,1589 zł, czyli o niespełna grosz niżej niż dzień wcześniej. Niemniej jednak przez ostatnie dwa tygodnie helwecka waluta zyskała przeszło 10 groszy. Funt brytyjski kosztował 5,2975 zł, a więc o 2,6 grosza mniej niż w czwartek, gdy był najdroższy od 7 kwietnia.

KK