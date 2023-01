Kurs euro dotarł do 4,70 zł. Frank znów droższy od wspólnotowej waluty

Środowy poranek przyniósł kontynuację wtorkowego osłabienia polskiego złotego. Globalnie frank szwajcarski umocnił się względem wspólnotowej waluty i po krótkiej przerwie znów kosztuje więcej niż euro.

fot. marekusz / /

W środę o 10:01 kurs euro wynosił 4,7027 zł i był o 0,8 grosza wyższy niż dzień wcześniej, kiedy to urósł o ponad grosz. Łącznie przez ostatnie 24 godziny kurs EUR/PLN podniósł się więc o przeszło dwa grosze, kolejny raz w tym miesiącu atakując linię 4,70 zł.

Niemniej jednak patrząc w szerszym horyzoncie, takie ruchy nie zmieniają istoty sytuacji na parze euro-złoty. Od przeszło dwóch miesięcy kurs EUR/PLN porusza się w trendzie bocznym, przez prawie cały ten okres wahając się w przedziale 4,65-4,72 zł. Dodajmy przy tym, że euro po 4,70 zł (i więcej) sygnalizuje daleko posuniętą słabość polskiego złotego. Przed lutym ’22 kurs euro przekraczał poziom 4,70 zł jedynie przez kilka tygodni w lutym 2009 oraz wiosną 2004 roku.

Zobacz także Polecane dla Ciebie: do 200 zł premii i korzystne kursy wymiany walut z kontem w Pekao

Od kilku dni obserwujemy za to umocnienie franka szwajcarskiego w relacji do euro. Kurs EUR/CHF ponownie znalazł się poniżej poziomu 1,0000. A to oznacza, że jeden frank znów kosztuje więcej niż jedno euro. W środę rano helwecka waluta drożała o 2,3 grosza, osiągając cenę 4,7391 zł. A jeszcze w ubiegłym tygodniu kurs CHF/PLN wynosił 4,6418 zł i był najniższy od przeszło pół roku.

Zmalała za to zmienność kursu dolara amerykańskiego. „Zielony” kosztował dziś rano 4,3380 zł i był o grosz tańszy niż we wtorek wieczorem. To zasługa wciąż względnie wysokich notowań pary euro-dolar, która kwotowana jest blisko najwyższych poziomów od kwietnia ’22. Dzięki obserwowanej od końcówki września aprecjacji euro do dolara kurs USD/PLN obniżył się w tym czasie z rekordowych 5,0539 zł do 4,3109 zł odnotowanych w zeszły piątek.

W średnioterminowym trendzie spadkowym cały czas znajdują się też notowania funta brytyjskiego. Od marca ’22 kurs GBP/PLN wyznacza coraz niżej położone szczyty, choć poza jednym incydentem z września nie schodzi poniżej granicy 5,25 zł. W środę rano funt był wyceniany na 5,3455 zł.