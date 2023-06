Kurs euro idzie na 4,56 zł. Dolar drożeje

Na rynku walutowym obserwujemy dalsze umocnienie dolara oraz osłabienie złotego. Zdaniem ekonomistów PKO BP kurs euro urośnie do 4,56 zł, korygując część wiosennego umocnienia polskiej waluty.

W czwartek o 10:22 kurs euro wynosił 4,5266 zł. Dzień wcześniej za wspólnotową walutę w porywach płacono ponad 4,54 zł. Od ponad tygodnia na parze euro-złoty trwa wzrostowe odreagowanie po tym, jak w kwietniu i maju kurs EUR/PLN obniżył się o ok. 20 groszy i znalazł się na najniższym poziomie od czerwca 2021 roku.

Na wykresie dziennym zarysowana została formacja podwójnego dna, sygnalizująca odwrócenie średnioterminowego trendu aprecjacji złotego względem euro. - Przy niesprzyjających złotemu czynnikach oczekujemy więc dalszego wzrostu kursu EUR/PLN w pobliże 4,56 na koniec tygodnia – napisali w porannym raporcie ekonomiści PKO BP.

Niekorzystnym dla złotego czynnikiem pozostaje umocnienie dolara względem euro. Spadający kurs EUR/USD zwykle obniżał wycenę polskiej waluty nie tylko względem dolara, ale też euro. W czwartek rano notowania pary euro-dolar zeszły do poziomu 1,0672 po tym, jak dzień wcześniej znalazły się najniżej od marca.

- Wyraźny proces dezinflacji w Europie zmniejsza presję wywieraną na EBC do dalszego podnoszenia stóp procentowych, co przekłada się na mniejszą atrakcyjność wspólnej waluty w relacji do wysokooprocentowanego dolara – twierdzą analitycy PKO BP. - Dodatkowo sam dolar jest wspierany przez słabnącą aktywność gospodarczą z Chin oraz wysokie prawdopodobieństwo utrzymywania stóp Fed na mocno restrykcyjnym poziomie do końca roku – dodają.

W rezultacie za dolara na polskim rynku trzeba było zapłacić ponad 4,24 zł. To już o 14 groszy więcej niż trzy tygodnie temu, gdy kurs USD/PLN wyznaczył „powojenne” minimum. Ustabilizowały się za to notowania franka szwajcarskiego, o poranku wycenianego na 4,6569 zł.

Z wielomiesięcznego minimum odbiły się notowania funta. Brytyjska waluta kosztowała 5,2656 zł i była już o 10 groszy droższa niż tydzień temu, gdy szterling był najtańszy od ponad dwóch lat.

