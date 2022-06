Złoty przestał się umacniać. Kurs euro czeka na sygnał z Ameryki

fot. Maciej Dubel / / Shutterstock

Kurs euro zatrzymał się po spadku w ubiegłym tygodniu poniżej 4,60 zł. Polski rynek walutowy oczekuje na dane ze Stanów Zjednoczonych, które mogą „ustawić” handel na parze euro-dolar.

Po tym, jak tydzień temu kurs euro z impetem przełamał linię 4,60 zł, na rynku złotego niewiele się dzieje. Od poniedziałku obserwujemy stabilizację w przedziale 4,5550-4,5950 zł przy stosunkowo silnych wahaniach dziennych. W piątek o 9:46 kurs euro wynosił 4,5865 zł i był o ponad grosz wyższy niż dzień wcześniej.

- Na krajowym rynku oczekujemy utrzymania się kursu EUR/PLN wokół poziomu 4,58. Głównym wyznacznikiem notowań złotego będą trendy globalne, ponieważ z kraju nie spodziewamy się impulsów do wyraźnych zmian wyceny waluty - napisano w raporcie Banku Millennium.

W opinii analityków kluczowe dla dalszych losów złotego w krótkim terminie będą dane z amerykańskiego rynku pracy. Raport BLS poznamy o 14:30 czasu polskiego. Rynkowy konsensus każe się spodziewać 320 tys. nowych etatów. Ewentualna negatywna niespodzianka powinna osłabić dolara i tym samym sprzyjać umocnieniu złotego. Warto wziąć poprawkę na fakt, że dzień wolny mają inwestorzy z Wielkiej Brytanii, co będzie ograniczało płynność także na rynku złotego.

Za to do sporych wahań doszło na parze euro-dolar. W efekcie w piątek rano cena dolara spadła o ponad 5 groszy, schodząc do poziomu 4,2557 zł i tym samym wymazując równie dynamiczną środową zwyżkę.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,4429 zł. Funt brytyjski kosztował 5,3604 zł, czyli o grosz więcej niż w czwartek wieczorem.

