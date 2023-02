Kurs euro coraz bliżej 4,80 zł. Złoty nadal w odwrocie

Były minister finansów Holandii: Przyjmowanie euro to szaleństwo

Euro staje się nie do utrzymania, twierdzi były minister finansów Hans Hoogervorst w sobotniej rozmowie z dziennikiem „De Telegraaf”. „Gdyby Holandia miała przystępować obecnie do strefy euro i przyjmować wspólną walutę, byłoby to szaleństwo” – powiedział ekonomista.