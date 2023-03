Coraz ciekawiej na rynku złotego. Kurs euro ciąży ku linii trendu

Pomimo globalnego umocnienia dolara amerykańskiego kurs euro do złotego przy podwyższonej zmienności próbuje zbliżyć się do linii trendu spadkowego. Nie pomaga mu w tym postawa Rady Polityki Pieniężnej oraz nastawienie Rezerwy Federalnej.

W czwartek o 10:05 kurs euro wynosił 4,6822 zł i był o 0,6 grosza wyższy niż na zakończeniu środowych notowań. Dzień wcześniej kurs EUR/PLN dotarł nawet poniżej poziomu 4,67 zł, a w ubiegłym tygodniu przejściowo znalazł się poniżej 4,66 zł.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ niedawne minima na parze euro-złoty leżą na linii łączącej dołki z lutego 2020 oraz lutego, czerwca i grudnia 2022. Linia ta wyznacza granicę „covidowego” trendu wzrostowego, w ramach którego złoty osłabiał się względem euro. Jej ewentualne przełamanie na gruncie analizy technicznej zwiększałoby szanse na umocnienie polskiej waluty w dalszej części roku.

Na razie to jednak tylko scenariusz hipotetyczny. W długim okresie na parze euro-złoty nadal obowiązuje rozpoczęty trzy lata temu trend wzrostowy. Patrząc w średnim terminie, od listopada tkwimy w trendzie bocznym, w ramach którego kurs euro porusza się w przedziale 4,60-4,80 zł.

Co więcej, sytuacja „fundamentalna” nie bardzo sprzyja teraz złotemu. Rada Polityki Pieniężnej faktycznie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, mimo że kolejne projekcje NBP wskazują, iż inflacja CPI nie powróci do 2,5-procentowego celu przynajmniej do końca 2025 roku. Oznacza to, że RPP sprzeniewierzyła się swojemu mandatowi zapewnienia względnie niskiej i stabilnej inflacji w średnim terminie.

Odmienne spojrzenie na problem nieakceptowalnie wysokiej inflacji ma amerykańska Rezerwa Federalna. Przewodniczący Jerome Powell uznaje zbicie inflacji za swój nadrzędny priorytet i w tym celu zamierza nadal podnosić stopy procentowe. Mówi się, że za dwa tygodni Fed podniesie stopę funduszy federalnych o 50 pb., a w połowie roku zbliży się ona do 6%. Przy raptem 6,75% w NBP.

Zawężająca się różnica między stopami procentowymi w Polsce a USA i strefie euro potencjalnie może być problemem dla złotego. Z drugiej strony widzimy, że na przekór tej sytuacji polska waluta od połowy lutego umacnia się względem euro. Natomiast kurs USD/PLN pozostaje pod wpływem rozwoju wydarzeń na parze euro-dolar. W czwartek rano za dolara płacono 4,4327 zł, a więc o pół grosza mniej niż dzień wcześniej.

Frank szwajcarski kosztował 4,7228 zł. Helwecka waluta pozostaje jakby „przyklejona” do przedziału 0,99-1,00 franka za jedno euro. Na polskim rynku od blisko pięciu miesięcy objawia się to konsolidacją w przedziale 4,65-4,85 zł.