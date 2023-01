Złoty coraz słabszy. Kurs euro chce opuścić kanał?

Od kilku dni narasta presja na osłabienie i tak już bardzo słabego złotego. Kurs euro znalazł się blisko górnego ograniczenia trwającego od listopada trendu bocznego. Polskiej walucie nie pomaga nawet dalsza deprecjacja dolara względem euro.

fot. Konektus Photo / / Shutterstock

Zwykle jest tak, że gdy dolar słabnie (czyli kurs euro do dolara rośnie), to złoty się umacnia. Ale od ponad trzech miesięcy ta zależność nie obowiązuje. W tym okresie kurs EUR/USD podniósł się o ok. 10%, podczas gdy złoty wręcz stracił względem euro. W czwartek dolar względem euro był najsłabszy od kwietnia ’22.

A mimo to złoty od kilku dni wyraźnie słabnie. W czwartek o 10:11 kurs euro wynosił już 4,7260 zł i był o prawie dwa grosze wyższy niż dzień wcześniej. Jeśli na tym poziomie zakończą się dzisiejsze notowania, będzie to najwyższy kurs zamknięcia od października.

- Mimo pozornego spokoju i trendu bocznego w notowaniach pary EUR/PLN niewykluczone, iż koniec tygodnia dostarczy także emocje na krajowym rynku walutowym. Rośnie bowiem presja na osłabienie złotego powyżej poziomu 4,7239, w czym spadek kursu EUR/USD byłby pomocny – napisali w porannym komentarzu analitycy Banku Millennium.

- Złoty w ostatnim czasie pozostaje słabszy w relacji do walut z regionu CEE, czyli korony i forinta. Stopy procentowe w Polsce pozostają niższe niż w Czechach i na Węgrzech, a retoryka RPP wskazuje na niewielkie pole do dalszych podwyżek. Oczekujemy, że globalne nastroje przed posiedzeniami głównych banków centralnych będą sprzyjały utrzymaniu notowań pary EUR/PLN w paśmie pomiędzy 4,68 a 4,72 - stwierdzili w Dzienniku Rynkowym eksperci PKO BP.

Tylko wciąż rosnącym notowaniom pary euro-dolar zawdzięczamy fakt, że kurs amerykańskiej waluty na polskim rynku utrzymuje się blisko wielomiesięcznych minimów. W czwartek rano za dolara płacono 4,3328 zł, a więc o 1,7 grosza więcej niż w środę wieczorem. Dzień wcześniej kurs USD/PLN wyznaczył najniższy poziom od czerwca, schodząc do 4,3105 zł.

Wyraźnie większa dzienna zmienność zagościła za to na crossie frank-złoty. Kurs franka dziś rano rósł o ponad 1,8 grosza, wspinając się na wysokość 4,7169 zł. Nie zmienia to faktu, że w średnim terminie kurs CHF/PLN porusza się w bok, w przedziale 4,65-4,85 zł.