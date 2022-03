Kurs euro broni linii 5 zł. Mocna kontra na rynku złotego

fot. Kazyaka Konrad / / Shutterstock

W ciągu ostatnich 24 godzin kurs euro trzy razy atakował rekordowo wysoki poziom 5 zł. Póki co nie został on trwale przekroczony, ale nie ma żadnej gwarancji, że tak się nie stanie. Dziś poznamy bardzo istotną dla losów złotego Rady Polityki Pieniężnej.

Polski złoty jeszcze nigdy nie był tak słaby. W poniedziałek kurs euro dotarł do granicy 5 zł, której nie osiągnął nigdy wcześniej. Frank szwajcarski praktycznie zrównał się ceną z euro i także kosztował niemal 5 zł. Kurs dolara amerykańskiego przekraczał 4,61 zł i był najwyższy od 21 lat.

Była to pochodna trwającego już kryzysu energetycznego oraz ucieczki kapitału do tzw. bezpiecznych przystani. Złotemu nie pomaga też ani bardzo wysoka inflacja w Polsce, ani fakt, że z dnia na dzień staliśmy się krajem przyfrontowym z ambicjami do stania się krajem frontowym. Ewakuację zagranicznego kapitału z Polski było widać nie tylko na rynku złotego, ale też na rynku długu, gdzie doszło do gwałtownej wyprzedaży obligacji skarbowych.

We wtorek rano złoty zaczął intensywnie odrabiać niedawne straty. O 9:38 euro kosztowało 4,9310 zł i było o ponad 4 grosze tańsze niż na zakończeniu poniedziałkowych notowań. W dalszym ciągu oznacza to bardzo głęboką słabość złotego – z wyższymi notowaniami pary euro-złoty mieliśmy do czynienia jedynie wczoraj. Tym bardziej że jeszcze o poranku kurs EUR/PLN znów uderzył w niewidzialny sufit na poziomie 5 zł za jedno euro.

Po południu poznamy komunikat z Rady Polityki Pieniężnej, po którym oczekuje się mocnej podwyżki stóp procentowych. Niektórzy ekonomiści mówią o ruchu rzędu 100 pb., ale większość zakłada „standardową” podwyżkę o 50 pb. Jeśli rada podniesie koszty kredytu tylko o 50 pb., rynek walutowy może zareagować negatywnie i może dojść do jeszcze głębszego osłabienia złotego.

Straty z poprzednich kilku dni próbowało odrabiać też euro, którego notowania względem dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego podniosły się z długoterminowych minimów. W efekcie dolar na polskim rynku taniał o ponad 5 groszy, osiągając wciąż bardzo wysoką cenę 4,5342 zł.

Frank szwajcarski był wyceniany na 4,8845 zł, a więc o niemal 7 groszy niżej niż dzień wcześniej oraz już nieco niżej niż euro. Za funta brytyjskiego trzeba było zapłacić 5,9154 zł, czyli o prawie 10 groszy mniej niż w poniedziałek, gdy brytyjska waluta po raz pierwszy od grudnia 2015 roku kosztowała ponad 6 zł.

KK