Kurs euro bliżej 4,80 zł. BGK działa na rynku?

fot. MGiuliana / / Shutterstock

Na mocno zmiennym rynku kurs euro obniżył się w pobliże 4,80 zł. Analitycy spekulują, że na rynku aktywny jest Bank Gospodarstwa Krajowego, sprzedający euro i powstrzymujący deprecjację złotego.

We wtorek o 10:33 kurs euro wynosił 4,8083 zł i był o 1,4 grosza wyższy niż dzień wcześniej. W poniedziałek na rynku widzieliśmy wysoką zmienność: najpierw kurs EUR/PLN wzrósł z blisko 4,80 zł do blisko 4,85 zł, by pod koniec dnia powrócić do punktu wyjścia.

Złotemu nie pomagają doniesienia o możliwym odcięciu polski od funduszu UE, jak również otwarty konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej pomiędzy zwolennikami prezesa Adama Glapińskiego a członkami Rady wybranymi przez większość senacką. Co więcej, większość RPP poparła brak podwyżki stóp procentowych w październiku, wywieszając białą flagę w walce z inflacją.

Zobacz także Polecane dla Ciebie: do 200 zł premii i korzystne kursy wymiany walut z kontem w Pekao

Z drugiej strony na rynku od jakiegoś czasu nasilają się spekulacje o aktywności Banku Gospodarstwa Krajowego, który miałby sprzedawać euro na rynku, aby ograniczyć skalę deprecjacji złotego.

– Niewykluczone natomiast, iż w przypadku złotego wzorem ubiegłego tygodnia zwiększoną aktywność na rynku walutowym utrzymuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Nastroje – w szczególności na złotym po ostrzeżeniach agencji ratingowych dotyczących możliwych konsekwencji sporu z Unią Europejską – pozostają słabe – napisał w komentarzu dziennym ekonomista Banku Millennium.

Na bardzo wysokim poziomie ustabilizowały się notowania dolara amerykańskiego. Kurs dolara we wtorek rano rósł o ponad grosz, sięgając 4,8832 zł.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,9155 zł, a więc o prawie 2,5 grosza wyżej niż dzień wcześniej, kiedy to para frank-złoty była notowana najniżej od miesiąca. To także ponad 20 groszy niżej niż pod koniec września, gdy padł historyczny rekord na poziomie 5,1258 zł.

KK