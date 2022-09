Kurs euro bliżej 4,70 zł. Dolar i frank mocno w dół

fot. MGiuliana / / Shutterstock

Kurs euro zbliżył się do linii 4,70 zł, powyżej której utrzymuje się od blisko trzech tygodni. Samo euro umocniło się względem dolara, dzięki czemu amerykańska waluta na polskim rynku wyraźnie potaniała.

Od wielu miesięcy żyjemy w świecie bardzo mocnego dolara. Jeszcze w poniedziałek indeks "zielonego" osiągnął 20-letnie maksimum. Siła USD tłamsi nie tylko euro (kurs EUR/USD najniższy od 2002 roku) czy jena japońskiego (USD/JPY najwyżej od 1998 roku), ale przede wszystkim waluty rynków wschodzących, takie jak polski złoty.

W relacji do euro złoty jeszcze się jakoś broni i od pół roku nie jest w stanie pobić historycznego rekordu (5 zł). W stosunku do dolara nowy rekord wszech czasów (4,8452 zł) padł w połowie lipca. Od tego czasu na polskim rynku walutowym obserwujemy stabilizację na bardzo niekorzystnych dla złotego poziomach.

We wtorek o 9:43 euro kosztowało 4,7071zł i było o grosz tańsze niż dzień wcześniej. W środę kurs euro w porywach przekraczał 4,74 zł, ale finalnie zakończył handel bez większych zmian. Jest to zatem kolejny dzień, gdy kurs EUR/PLN usiłuje przebić okrągły poziom 4,70 zł, który powoli staje się pierwszym krótkoterminowym wsparciem. W razie jego przełamania kolejny przystanek znajduje się na wysokości 4,65 zł.

W najbliższym czasie decydujący wpływ na notowania złotego powinny mieć decyzje bankierów centralnych. Już w środę zapadnie decyzja w Radzie Polityki Pieniężnej, po której ekonomiści spodziewają się podwyżki stóp procentowych już tylko o 25 pb. Dzień później Europejski Bank Centralny ma podnieść cenę pieniądza o 50 pb. albo o 75 pb. Podobnej skali podwyżka oczekiwana jest także na wrześniowym posiedzeniu kierownictwa Rezerwy Federalnej. Średnioterminowo słabsze podwyżki (albo ich brak) stóp w NBP pozostają głównym czynnikiem ryzyka dla złotego.

Kurs dolara we wtorek rano zniżkował o trzy grosze, schodząc do poziomu 4,7186 zł. Amerykańska waluta wciąż pozostaje droższa niż euro (tj. kurs EUR/USD utrzymuje się poniżej 1), ale jest już o ok. 10 groszy tańsza niż jeszcze dwa tygodnie temu.

Słabnie też frank szwajcarski, który raptem dwa tygodnie temu względem euro był najmocniejszy w historii. Od tego czasu CHF oddał już ponad 2% w stosunku do euro i we wtorek rano wyceniany był na 4,8191 zł – czyli o 2,5 grosza niżej niż w poniedziałek wieczorem.

KK