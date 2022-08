Wysoka inflacja nie pomaga złotemu

fot. Marek Skorupski / / Shutterstock

Po publikacji danych o zaskakująco wysokiej inflacji CPI kurs euro ruszył w górę, choć wcześniej próbował zejść w pobliże 4,70 zł. Od początku roku polska waluta straciła prawie 3% wobec euro oraz osłabiła się o blisko 15% względem dolara amerykańskiego.

Wbrew oczekiwaniom większości ekonomistów sierpień przyniósł dalszy wzrost inflacji CPI w Polsce, która osiągnęła najwyższe poziomy od ponad 25 lat. Oznacza to, ze realna stopa procentowa dla złotego staje się coraz bardziej ujemna i obecnie wynosi prawie -8,3%. Taka sytuacja nie sprzyja złotemu, tym bardziej że prezes NBP Adam Glapiński otwarcie już mówi o planach zakończenia cyklu podwyżek nominalnych stóp procentowych.

W środę o 11:04 kurs euro wynosił 4,7277 zł i był o pół grosza wyższy niż dzień wcześniej. W ostatnich dniach para euro-złoty usiłowała korygować sierpniowe zwyżki, ale póki co próba zejścia w okolice 4,70 zł nie powiodła się.

- Na rynku krajowym – podobnie jak na globalnym foreksie – dominuje wyczekiwanie na nowe impulsy, w szczególności na posiedzenia największych banków centralnych (Europejski Bank Centralny już w przyszłym tygodniu podejmie decyzję dotyczącą stóp procentowych), ale i poprzedzające je dane makroekonomiczne. Mimo wspomnianego niewielkiego spadku kursu EUR/PLN złoty był najgorzej radzącą sobie walutą regionu w dniu wczorajszym - napisali ekonomiści Banku Millennium w porannym raporcie.

Tymczasem kurs EUR/USD od kilku dni oscyluje wokół poziomu 1,0000, powiększając w ten sposób dzienne wahania na parze dolar-złoty. W środę przed południem za amerykańską walutę trzeba było zapłacić ponad 4,73 zł, czyli o 1,5 grosza więcej niż we wtorek wieczorem.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,8424 zł, czyli podobnie jak dzień wcześniej. Co prawda w ostatnich dniach frank wyraźnie osłabił się względem euro, ale wciąż notowany jest blisko najmocniejszych poziomów w historii. A to ma bezpośrednie przełożenie na kurs CHF/PLN, który tydzień temu wyrównał historyczny rekord z marca zbliżając się do okrągłego poziomu 5,00 zł.

KK