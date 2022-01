Kurs euro blisko wrześniowego dołka. Test sentymentu do złotego

fot. MikeDotta / / Shutterstock

Pogorszenie nastrojów na światowych rynkach finansowych będzie testem nastawienia inwestorów wobec polskiej waluty, która ma za sobą całkiem udane tygodnie. Dziś na rynek wracają też nieobecnie w poniedziałek Amerykanie.

Wtorek jest pierwszym dniem w tym tygodniu, gdy rynki finansowe „grają w pełnym składzie” po poniedziałkowej absencji inwestorów ze Stanów Zjednoczonych (obchodzących wczoraj Dzień Martina Luthera Kinga). Na dokładkę niepokoje na Bliskim Wschodzie wywindowały notowania ropy naftowej do najwyższych poziomów od 2014 roku, co jest negatywną informacją dla perspektyw światowego wzrostu gospodarczego oraz inflacji.

Jednak póki co złoty trzyma się całkiem nieźle. We wtorek o 9:47 kurs euro wynosił 4,5265 zł i był o niespełna pół grosza wyższy niż dzień wcześniej. W poniedziałek notowania euro spadły o ok. jeden grosz i ponownie znalazły się blisko najniższych poziomów od września. Analitycy dodają jednak, że w przypadku pary euro-złoty bariera 4,50 zł stanowi silne wsparcie.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Po okresie podwyższonej zmienności z ubiegłego tygodnia ustabilizowała się sytuacja na najważniejszej parze walutowej świata. Kurs EUR/USD we wtorek o poranku notowany był poniżej 1,14. Na gruncie analizy technicznej sytuacja nadal przemawia na rzecz osłabienia amerykańskiej waluty w średnim terminie. To wszystko przekłada się na kurs dolara w pobliżu 3,97 zł i jest to kolejna sesja z dolarem za mniej niż 4 zł.

Bez większych zmian pozostały notowania franka szwajcarskiego, wycenianego na niemal 4,34 zł. Po poniedziałkowym spadku o ponad grosz zwyżkował kurs funta brytyjskiego, kwotowanego po przeszło 5,41 zł.

KK