Złoty pozostaje mocny. Kurs euro blisko tegorocznego dna

Początek lipca przyniósł utrzymanie względnej siły złotego. Kurs euro pozostał blisko najniższych poziomów od prawie trzech lat. Dolar kosztuje niewiele więcej niż dwa tygodnie temu, a notowania franka szwajcarskiego utrzymały się powyżej 4,50 zł.

fot. Angel L / / Shutterstock

W poniedziałek o 13:05 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4301 zł, a więc zbliżonym do tego sprzed weekendu. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu kurs EUR/PLN notowany był najniżej od września 2020 roku, schodząc w pobliże poziomu 4,41 zł.

Od połowy kwietnia do końcówki czerwca byliśmy świadkami zdecydowanego umocnienia naszej waluty. Kurs euro obniżył się o przeszło 25 groszy, przełamując linię covidowego trendu wzrostowego oraz schodząc poniżej lokalnych minimów z lat 2021-22. Już niewiele brakuje do powrotu do stanu sprzed marca 2020 roku.

Reklama

Zobacz także Polecane dla Ciebie: do 200 zł premii i korzystne kursy wymiany walut z kontem w Pekao

Kilka groszy powyżej tegorocznego dołka znalazły się notowania dolara amerykańskiego. W poniedziałek wczesnym popołudniem „zielony” wyceniany był na 4,0673 zł, a więc o niespełna grosz wyżej niż przed weekendem. Tegoroczne minimum z 22 czerwca to 4,0184 zł.

Frank szwajcarski kosztował 4,5517 zł i był o 1,8 grosza tańszy niż w piątek wieczorem. Dzisiejsza słabość helweckiej waluty jest pochodną osłabienia franka względem euro.

Zapowiada się leniwy początek miesiąca na globalnym rynku walutowym. W Stanach Zjednoczonych trwa długi weekend. Poniedziałkowa sesja na Wall Street będzie skrócona, a jutro Amerykanie mają wolne z okazji Dnia Niepodległości. Zmienność może powrócić dopiero w czwartek. Globalnie za sprawą serii raportów z amerykańskiego rynku pracy, a lokalnie z powodu decyzji Rady Polityki Pieniężnej.