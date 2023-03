Kurs euro blisko silnego wsparcia

Kurs euro nadal porusza się w okolicach poziomu 4,68 zł i próbuje sforsować silne wsparcie. "Nie widzimy na razie warunków do jego przełamania" - piszą ekonomiści Banku Pekao.

Po godz. 10:30 kurs euro wynosił 4,67 zł, dolara: 4,30 zł, franka: 4,69 zł, a funta: 5,30 zł. Wyceny pozostawały dość stabilne w porównaniu do czwartku, najmocniej - na skutek spadku kursu EUR/USD - drożał dolar, o ok. 1 grosz.

"Złoty stopniowo umacnia się i coraz śmielej kieruje się w stronę poziomu tegorocznego minimum w relacji do euro (4,65). Uważamy, iż podczas dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN może próbować naruszyć barierę 4,6624" - wskazał w komentarzu dziennym Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

"EUR/PLN powrócił wczoraj do 4,67, czyli dolnej granicy trendu bocznego, w jakim porusza się od początku miesiąca. USD/PLN obniżył się z kolei gwałtownie z 4,32 do 4,29 – co odzwierciedla jednak bardziej słabość dolara niż siłę złotego. Krajowej walucie pomaga obecnie głównie poprawa sentymentu względem rynków wschodzących. Nie spodziewamy się jednak dziś jego głębszego umocnienia. EUR/PLN jest blisko dość silnego wsparcia (4,67) i nie widzimy na razie warunków do jego przełamania" - piszą ekonomiści Banku Pekao.

"Przeszkodą dla aprecjacji złotego pomimo poprawy nastrojów inwestycyjnych na europejskich rynkach są w dalszym ciągu wyceniane obniżki stóp w 2023 roku, z których rynek nie ma ochoty się wycofać pomimo wyraźnego usztywniania się RPP wokół scenariusza stabilizacji stóp" - uważają analitycy Santander Bank Polska.

O godz. 10:00 GUS opublikował dane o inflacji w marcu. Zgodnie z oczekiwaniami analityków dynamika wzrostu cen wyraźnie spowolniła wobec najwyższego od 26 lat odczytu z lutego. Jednak w ujęciu miesięcznym inflacja pozostała bardzo wysoka.

