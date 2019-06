Kurs euro blisko miesięcznego minimum. Funt najtańszy od stycznia, kurs franka zawraca

Wtorkowe przedpołudnie przyniosło utrzymanie się kursu euro poniżej 4,28 zł. Dynamiczna sytuacja na parze euro-dolar skutkowała obniżeniem ceny amerykańskiej waluty do 3,80 zł. Natomiast notowania brytyjskiego funta spadły do najniższego poziomu od stycznia.

Choć o poranku kurs euro ruszył w górę, to do godziny 10:50 powrócił poniżej 4,28 zł, utrzymując się w pobliżu najniższych poziomów od miesiąca. Patrząc na rynek w szerszym horyzoncie, złoty pozostaje w trwającej od sierpnia 2018 konsolidacji. Od tego czasu kurs euro waha się od 4,25 zł d 4,35 zł.

- Złoty korzystał wczoraj z rosnącego EUR/USD i notowania tego kursu pozostaną zapewne kluczowe dla krajowej waluty w nadchodzących dniach. Widzimy ryzyko, że wynik posiedzenia EBC +pchnie+ EUR/USD w dół, co mogłoby negatywnie wpłynąć na złotego – napisali w porannym biuletynie ekonomiści Santander Bank Polska.

Znacznie ciekawsza sytuacja panuje na najważniejszej parze walutowej świata. Kurs EUR/USD w ostatnich dniach odbija od 2-letniego minimum, rosnąc z 1,1112 do 1,1250 dolara za euro. Ruch ten był odczuwalny także na polskim rynku, gdzie kurs dolara obniżył się z przeszło 3,86 zł w zeszłym tygodniu do 3,80 zł we wtorek przed południem.

- Dzisiaj dolar powinien, podobnie jak w poprzednich dniach, dalej osłabiać się w stosunku do euro w reakcji na oczekiwania bardziej gołębiego nastawienia Fed – podali ekonomiści mBanku.

Osłabienie dolara pociągnęło w dół także notowania funta. Kurs brytyjskiej waluty spadł we wtorek poniżej 4,81 zł, osiągając najniższy poziom od 15 stycznia. A jeszcze miesiąc temu szterling kosztował ponad 5 złotych.

Do lokalnego zwrotu doszło za to na parze frank-złoty. Notowania helweckiej waluty zeszły we wtorek poniżej 3,83 zł, choć jeszcze dzień wcześniej frank kosztował blisko 3,85 zł.

KK/PAP