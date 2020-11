Kurs euro blisko lokalnych minimów

fot. mkos83 / Shutterstock

Poniedziałkowy poranek przyniósł stabilizację kursu euro powyżej 4,46 zł. Na rynkach finansowych wciąż panują dobre nastroje, podtrzymywane nadziejami wiązanymi ze szczepionkami na Covid-19.

Jeśli to poniedziałek, to mamy wiadomość o kolejnej szczepionce przeciwko Covid-19. Dziś rano o wynikach skuteczności swojego preparatu poinformowała brytyjska firma AstraZeneca. Tydzień temu o wynikach swoich badań powiadomiła Moderna, a dwa tygodnie temu Pfizer. Wprowadzenie na rynek masowej i skutecznej szczepionki na Covid-19 pozbawionej poważnych efektów ubocznych całkowicie zmieniałoby perspektywy gospodarcze na 2021 rok. Potencjalnie oznaczałoby to zakończenie fatalnej polityki lockdownów i tłumienia życia gospodarczego przez władze.





Dlatego też wśród inwestorów przeważa optymizm. W górę idą aktywa uważane za ryzykowne, choć akurat polski złoty od kilku dni nie korzysta na tym szczepionkowym entuzjazmie. O 9:48 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4624 zł, czyli o 0,7 grosza niższym niż przed weekendem.

Dolar amerykański kosztował 3,76 zł, o ponad pół grosza mniej niż w piątek wieczorem. Kurs franka szwajcarskiego wynosił niespełna 4,13 zł, prawie bez zmian względem kursu odniesienia. Funt brytyjski wyceniany był na przeszło 5,02 zł, a więc o 2,5 grosza wyżej niż w piątek.

KK