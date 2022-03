Kurs euro blisko 4,70 zł. Dolar poniżej covidowego szczytu

fot. lukeylukas7 / / Shutterstock

Środowy poranek nie przyniósł istotnych zmian na polskim rynku walutowym. Kurs euro utrzymał się w pobliżu 4,70 zł. Dolar amerykański kosztuje już mniej niż 4,30 zł, a więc notowany jest poniżej wieloletniego maksimum z marca 2020 roku.

Przez ostatnie kilka dni mieliśmy do czynienia z odreagowaniem po lutowo-marcowym załamaniu notowań złotego. Kurs euro obniżył się do ok. 4,70 zł po tym, jak na początku ubiegłego tygodnia euro kosztowało nawet 5 zł. Wciąż jednak są to poziomy sygnalizujące bardzo głęboką słabość polskiej waluty.

W środę o 10:02 kurs euro kształtował się na poziomie 4,7017 zł, czyli o ćwierć grosza wyżej niż we wtorek wieczorem. Nad ranem euro kosztowało nawet mniej niż 4,70 zł, co było najniższą wartością od początku miesiąca.

Zobacz także Wartość złotego spada? Załóż konto walutowe i wymieniaj elastycznie

Słabną za to notowania dolara amerykańskiego, który w środę o poranku kosztował niespełna 4,28 zł i był o ponad grosz tańszy niż dzień wcześniej. Oznacza to, że kurs USD/PLN znalazł się poniżej covidowego szczytu (4,3068 zł) z marca 2020 roku.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,5521 zł, czyli o blisko grosz niżej niż dzień wcześniej. Są to najniższe notowania franka od 1 marca oraz o przeszło 43 grosze niższe niż 7 marca, gdy ustanowiony został nowy rekord wszech czasów.

KK