Kurs euro blisko 11-letniego szczytu

Po fatalnej środzie polski złoty pozostaje blisko najsłabszych poziomów od 11 lat. Kurs euro utrzymał się w pobliżu marcowego maksimum i jeśli wkrótce się nie skoryguje, będzie to bardzo negatywny sygnał dla naszej waluty.

Środa była czarnym dniem dla złotego. Kurs euro poszedł w górę o blisko 5 groszy, z łatwością przełamując opór na linii 4,60 zł i szybko docierając do marcowego szczytu powyżej 4,63 zł. W ten sposób rynek wyprzedził decyzje polityków. Władze Francji i Niemiec wróciły do rujnującej gospodarkę polityki lockdownów, które prawdopodobnie potrwają przynajmniej do końca roku. W takiej sytuacji jest bardzo możliwe, że zamknięcie gospodarki czeka także Polskę.

W takiej sytuacji złoty nie bardzo ma pod co rosnąć. W czwartek rano kurs euro wynosił 4,6326 zł i był bez większych zmian względem środowego wieczoru. Jeśli nic się nie zmieni, to kurs EUR/PLN w najbliższych dniach może trwale wybić marcowy szczyt i znajdzie się na najwyższym poziomie od marca 2009 roku. Na gruncie analizy technicznej taki scenariusz sugerowałby ruch nawet w pobliże 5 zł za euro.

W dalszym ciągu niżej niż w marcu notowane są pozostałe główne waluty, co wynika ze znacznie wyższego kursu EUR/USD. Dolar amerykański dziś rano wyceniany był na 3,9471 zł, czyli o pół grosza wyżej niż w środę wieczorem. Za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 4,33 zł, a więc już blisko rekordów z marca (4,38 zł). Funt brytyjski wart był ponad 5,13 zł, o dwa grosze więcej niż dzień wcześniej.

