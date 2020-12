Kurs euro bez zmian. Dolar najniżej od 2 lat

fot. FOTOGRIN / Shutterstock

Czwartkowy poranek nie przyniósł większych zmian na rynku złotego. Kurs euro stabilizuje się poniżej 4,45 zł. Natomiast notowania dolara amerykańskiego pogłębiają przeszło dwuletnie minima.

Od tygodnia kurs euro porusza się w przedziale 4,41-4,46 zł po tym, jak wcześniej wyłamał się dołem z listopadowej konsolidacji. W ten sposób polskiej walucie udało się powrócić do poziomu z września, czy sprzed powrotu do polityki „pełzającego lockdownu”.

W czwartek o 11:02 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4352 zł, a więc bez istotnych zmian względem środowego wieczoru.

Coraz słabszy jest za to dolar amerykański. Trendu deprecjacji „zielonego” nie zatrzymała decyzja Rezerwy Federalnej, która bezterminowo utrzymała program skupu obligacji (QE) i zasugerowała pozostawienie zerowych stóp procentowych w zasadzie do końca 2023 roku.

W rezultacie kurs EUR/USD przekroczył linię 1,22 i znalazł się najwyżej od kwietnia 2018 roku. Na polskim rynku skutkowało to zejściem notowań dolara do 3,6278 zł, a więc do najniższych poziomów od ponad dwóch lat.

Większego wpływu na notowania franka szwajcarskiego nie miała decyzja Banku Centralnego Szwajcarii, który zgodnie z oczekiwaniami utrzymał skrajnie ekspansywną politykę monetarną. W czwartek rano frank kosztował 4,1103 zł. Funt brytyjski wyceniany był na 4,9258 zł, czyli o 2,5 grosza wyżej niż dzień wcześniej.

KK