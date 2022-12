Złoty bez formy przed sylwestrem. 5. rok w plecy dla polskiej waluty

To już ostatni w 2022 roku dzień handlu na rynkach finansowych. Polski złoty kończy ze stratą piąty rok z rzędu. Był to też rok, w którym odnotowaliśmy rekordowo wysokie notowania euro, dolara i franka szwajcarskiego.

fot. Pawel Michalowski / / Shutterstock

W piątek o 10:27 kurs euro wynosił 4,6786 zł. Rok 2022 zaczynaliśmy z euro kosztującym ok. 4,58 zł. Jesteśmy zatem 10 groszy w plecy, co przekłada się na względną stratę rzędu 2%. Może i nie jest to tak wiele, ale to trzeci rok z rzędu, gdy złoty osłabia się względem euro. Po roku 2017 kurs euro odnotował roczny spadek tylko raz – w 2019 obniżył się o symboliczne 0,8%. Po marcu 2020 na parze euro-złoty obserwujemy jednoznaczny trend wzrostowy, gdzie coraz wyższym szczytom towarzyszą coraz wyżej położone dołki.

Jeszcze gorzej sytuacja złotego wygląda, jeśli spojrzymy na indeks mierzący siłę polskiej waluty względem euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego. Ten benchmark kończy rok 1% pod kreską i jeśli nic się nie zmieni, będzie to piąty z rzędu rok osłabienia polskiej waluty. Przez ten okres złoty utracił 4,4%, pod koniec września osiągając rekordowo niską wartość względem tego koszyka walut.

Zobacz także Polecane dla Ciebie: do 200 zł premii i korzystne kursy wymiany walut z kontem w Pekao

W marcu 2022 roku po raz pierwszy w historii zobaczyliśmy euro po 5 złotych. Pod koniec września padły historyczne rekordy kursu dolara (5,0539 zł) oraz franka szwajcarskiego (5,1258 zł). W obu przypadkach były to pierwsze w dziejach przekroczenia bariery 5 zł. To wszystko składa się na obraz słabości złotego, który jednak od połowy października zdołał odrobić znaczną część tegorocznych strat.

Rok kończymy z dolarem amerykańskim kosztującym 4,3894 zł. W ostatnim kwartale kurs USD/PLN zdołał wprawdzie spaść o ok. 70 groszy, ale i tak jest ok. 35 groszy wyższy, niż był na początku stycznia. Oznacza to, że złoty stracił do „zielonego” ponad 8% po utracie 7,4% w roku 2021.

Frank szwajcarski w piątkowy poranek był wyceniany na 4,7462 zł. To o ok. 30 groszy wyżej niż rok temu. Względem helweckiej waluty złoty w 2022 roku osłabił się o przeszło 7% i był to piąty z rzędu rok deprecjacji PLN względem franka. Po roku 2008 frank drożał co roku, z wyjątkiem lat 2009, 2012 i 2017. W rezultacie od końca 2007 roku polski złoty stracił 54,6% swej siły względem CHF.

Wśród głównych walut złoty zdołał umocnić się jedynie w stosunku do jena japońskiego (i to aż o 6,1%) oraz funta brytyjskiego (o ok. 3%). Kurs GBP/PLN rozpoczynał rok na poziomie ok. 5,45 zł, a kończy o kilkanaście groszy niżej – 5,2830 zł.