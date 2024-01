Kurs euro bez większych zmian. Frank rośnie w siłę

Notowania euro do złotego utrzymały się na podobnych poziomach jak przed weekendem. Globalnie euro pozostaje pod presją sprzedających, co premiuje franka szwajcarskiego względem wspólnotowej waluty.

fot. Maciej Schulz / / Shutterstock

W poniedziałek o 9:46 kurs euro wynosił 4,3582 zł i był o mniej niż grosz niższy niż w piątek wieczorem. Od dwóch tygodni notowania euro utrzymują się w przedziale 4,34-4,40 zł po tym, jak w połowie stycznia kurs EUR/PLN wybił się górą z jesienno-zimowego trendu bocznego (4,28-4,36 zł).

- Istotne wsparcia na EUR/PLN i USD/PLN znajdują się obecnie odpowiednio w okolicach 4,36 i 4,01, a ewentualne ich pokonanie otworzyłoby drogę w kierunku minimów z grudnia 2023 roku - ocenili analitycy PKO BP.

Reklama

Złotemu przestało sprzyjać otoczenie globalne. Od końcówki grudnia euro słabnie względem dolara. W tym czasie kurs EUR/USD zdążył spaść z przeszło 1,11 do ok. 1,08 USD. Mocniejszy dolar zwykle wiąże się z presją na waluty rynków wschodzących, do których zaliczany jest polski złoty.

W poniedziałek rano dolar wyceniany był na 4,0233 zł. Kurs USD/PLN od połowy stycznia pozostaje bez większych zmian, utrzymując się powyżej 4 złotych.

Od kilku dni dynamicznie umacnia się frank szwajcarski. Kurs EUR/CHF w poniedziałek rano spadał o ponad pół procent, schodząc w pobliże poziomów z połowy stycznia. W rezultacie kurs franka na polskim rynku rósł o blisko trzy grosze, osiągając poziom 4,6732 zł.

KK