Kurs euro bez większych zmian. Frank pozostaje bardzo mocny

Od kilku tygodni kurs euro utrzymuje się w trendzie bocznym, blisko niemal 4-letnich minimów. Wciąż bardzo mocny pozostaje frank szwajcarski, który na parze z euro notowany jest blisko historycznych rekordów.

We wtorek o 9:53 kurs euro wynosił 4,3267 zł i pozostawał prawie na tym samym poziomie co w poniedziałek wieczorem. Dzień wcześniej kurs EUR/PLN bez powodzenia usiłował przekroczyć barierę 4,35-4,36 zł. Ten przedział już od końcówki listopada zatrzymuje wszystkie próby osłabienia złotego.

- Złoty zachowuje spokój, poruszając się wokół poziomu 4,33 za EUR na starcie dzisiejszej sesji. Stabilizacji sprzyjać dziś będzie oczekiwanie na wynik posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i ubogie kalendarium zagranicznych danych zapewniające spokój rynków bazowych - napisano w raporcie Banku Millennium.

Ekonomiści są jednogłośnie zgodni co do tego, że na kończącym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zapadnie decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zdaniem większości analityków Rada powróci do obniżek stóp dopiero w drugiej połowie 2024 r. w ruchach po 25 pb. na kwartał, a do końca 2025 r. stopa referencyjna NBP spadnie do 4,25 proc.

Tymczasem na globalnym rynku walutowym utrzymuje się imponująca siła franka szwajcarskiego. Kurs EUR/CHF od końcówki grudnia pozostaje blisko najniższych poziomów w historii, w pobliżu 93 rapów a jedno euro. We wtorek rano na polskim rynku przekładało się to na 4,6516 zł za franka.

Dolar amerykański kwotowany był po 3,9572 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej. Już od blisko miesiąca kurs USD/PLN utrzymuje się poniżej psychologicznej bariery 4 zł. Z kolei funt brytyjski wyceniany był na 5,0328 zł.

