Kurs euro bez większych zmian. Frank odzyskuje grunt

Poniedziałkowy poranek nie przyniósł większych zmian na rynku walutowym. Kurs euro pozostał poniżej 4,70 zł przy stabilizacji na parze euro-dolar. Po ostatnich spadkach straty odrabiał kurs franka.

O 10:13 kurs euro wynosił 4,6847 zł, pozostając praktycznie bez zmian względem stanu z piątkowego zamknięcia. Od kilku dni na parze euro-złoty panuje nadzwyczajny spokój, a dzienne wahania zwykle nie przekraczają jednego grosza. Co ciekawe, kurs euro obecnie znajduje się niemal dokładnie na tym samym poziomie co rok temu.

Oznacza to stabilizację notowań złotego na historycznie bardzo niskich poziomach. Przypomnijmy, że przed marcem ’22 kurs euro tylko okazjonalnie i krótkotrwale przekracza linię 4,70 zł. Działo się tak jedyne wiosną 2004 oraz zimą 2009 roku.

Spokojne otwarcie tygodnia obserwujemy także na parze euro-dolar, gdzie sytuacja stabilizuje się po zwiększonej zmienności z poprzednich kilku sesji. Wspólnotowa waluta w poniedziałek rano wyceniana była po 1,0759 dolara. Na polskim rynku oznaczało to kurs dolara w wysokości 4,3572 zł. Na parze dolar-złoty od początku roku panuje trend boczny, z zakresem wahań w przedziale 4,26-4,50 zł.

Marcowe straty na parze z euro odrabia za to frank szwajcarski. Kurs EUR/CHF zszedł do 0,9870, choć jeszcze w ubiegłym tygodniu zbliżał się do parytetu 1 do 1. Na krajowym rynku kurs franka wynosił blisko 4,75 zł i był o ponad grosz wyższy niż przed weekendem.

