Kurs euro bez większych zmian. Dolar pozostaje mocny

Poniedziałkowy poranek nie przyniósł większych zmian na polskim rynku walutowym. Kurs euro utrzymał się blisko poziomu 4,45 zł. Wciąż mocny pozostaje dolar amerykański, który w relacji do euro notowany jest blisko najmocniejszych poziomów w tym roku.

fot. YueStock / / Shutterstock

O 9:13 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4527 zł, a więc bez większych zmian względem piątkowego wieczoru. W dalszym ciągu mówimy też o wartościach zbliżonych do tego, co obserwowaliśmy w drugiej połowie sierpnia. Czyli przed wrześniowym załamaniem wywołanym nagłą obniżką stóp procentowych w NBP.

Dzięki powyborczemu rajdowi złotego wróciliśmy do stanu sprzed wrześniowego cięcia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Od dnia październikowych wyborów kurs EUR/PLN utrzymuje się w przedziale 4,40-4,50 zł.

Reklama

Nadal mocny pozostaje dolar amerykański. Kurs EUR/USD od początku października znajduje się w przedziale 1,045-1,070. Są to wartości zbliżone do tegorocznym minimów z marca i stycznia. To także sporo niżej (tj. o 6,5%) niż w połowie lipca, gdy dolar był najsłabszy od początku wojny na Ukrainie.

W poniedziałek rano na polskim rynku za dolara trzeba było zapłacić 4,2225 zł. Od dwóch tygodni kurs USD/PLN waha się w przedziale 4,17-4,27 zł. Większej zmienności na tej parze można się spodziewać w środę, gdy swoją decyzję ogłosi Rezerwa Federalna.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,6714 zł, a więc o ponad pół grosza niżej niż przed weekendem. Funt brytyjski kosztował 5,1056 zł. Notowania pary funt-złoty od dwóch tygodni szorują w pobliżu przeszło 2,5-letniego minimum (5,0708 zł) wyznaczonego w powyborczy poniedziałek.

KK