Dolar najdroższy od czerwca. Kurs euro bez większych zmian

Globalne umocnienie dolara poskutkowało tym, że amerykańska waluta na polskim rynku stała się najdroższa od połowy czerwca. Wszystko to przy stabilnym kursie euro, który od kilku tygodni pozostaje w bardzo wąskim trendzie bocznym.

fot. YueStock / / Shutterstock

We wtorek o 9:43 kurs euro wynosił 4,4723 zł i był o niespełna grosz droższy niż dzień wcześniej. Od połowy sierpnia kurs EUR/PLN utrzymuje się w przedziale 4,45-4,49 zł, oscylując wokół poziomu 4,47 zł. Ta wąska konsolidacja stanowi element średnioterminowego trendu bocznego – od czerwca kurs euro utrzymuje się w przedziale 4,40-4,50 zł.

Lokalnymi czynnikami ryzyka dla polskiej waluty pozostaje środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej oraz czwartkowa konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Rynki finansowe obstawiają, że już w tym tygodniu RPP rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych, podczas gdy Rezerwa Federalna czy EBC mogą stopy jeszcze podnieść. Taki scenariusz zmniejszałby względną atrakcyjność inwestowania w polskie aktywa.

Reklama

Do średnioterminowych rozstrzygnięć doszło za to w przypadku najważniejszej pary walutowej świata. Kurs EUR/USD we wtorek rano spadł do najniższego poziomu od 13 czerwca. Na polskim rynku walutowym przekładało się to na wzrost notowań „zielonego” do poziomu 4,1570 zł. To o blisko dwa grosze więcej niż dzień wcześniej oraz najwięcej od połowy czerwca.

O ponad dwa grosze zyskiwał frank szwajcarski, o poranku wyceniany na 4,6880 zł. To jednak nadal mniej niż dwa tygodnie temu, gdy helwecka waluta kosztowała momentami ponad 4,70 zł. Na parze z euro frank jest notowany blisko najmocniejszych poziomów w historii.

KK