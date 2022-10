Kurs euro bez większych zmian. BGK interweniuje na rynku?

fot. Tomasz Warszewski / / Shutterstock

Czwartkowy poranek przyniósł stabilizację kursu euro na bardzo wysokich poziomach. Na rynku pojawiły się plotki, że państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego regularnie interweniuje na rynku, aby przyhamować deprecjację złotego.

PAP Biznes napisał w środę, że BKG jest obecny na rynku złotego od wybuchu wojny na Ukrainie. Państwowy bank miałby sprzedawać euro pozyskane z funduszy unijnych tak, aby ograniczyć potencjalne wzrosty kursu EUR/PLN. Na początku marca Ministerstwo Finansów poinformowało, że środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji będą wymieniane przede wszystkim na rynku walutowym w odpowiedniej skali.

Rządowe interwencje nie są jednak w stanie zmienić trendu wynikającego ze splotu niekorzystnych dla złotego czynników krajowych i zagranicznych. Podwyżki stóp procentowych w Fedzie, najmodniejszy od 20 lat dolar oraz zbyt luźna polityka monetarna i fiskalna w Polsce tworzą fundamenty dla coraz głębszej słabości naszej waluty.

W środę o 10:08 kurs euro wynosił 4,84544 zł i był o 0,7 grosza wyższy niż dzień wcześniej. Od dwóch tygodni na rynku złotego trwa walka o to, aby kurs euro nie przekroczył poziomu 4,90 zł, co otwierałoby drogę do ataku na marcowy rekord wszech czasów i zarazem psychologiczną barierę 5 zł.

- Przy stabilnym EUR/USD inwestorzy nie są jak na razie w stanie budować nowych pozycji na wzrost EUR/PLN czy USD/PLN. Powodem są ciągle bardzo wysokie koszty takich operacji (FX swapy). Jeżeli jednak dolar znów zacznie zyskiwać, to opłacalność gry na wzrost np. USD/PLN się poprawi. Dlatego na przełomie tygodnia spodziewamy się kolejnych prób dojścia do ostatnich szczytów w okolicach 4,90. Szanse na wybicie się ponad ten poziom ostatnio jednak spadły. Rynek kontestuje szybki koniec cyklu podwyżek NBP, a napięcia geopolityczne (z punktu widzenia rynku) osłabły. W sytuacji już obecnie dużego spozycjonowania przeciw PLN potrzebne będą nowe dość silne szoki - napisali w porannym raporcie ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Barierę 5 zł już kilkanaście dni temu przekroczyły notowania franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. W środę rano helwecka waluta była wyceniana na 4,9962 zł, czyli o 0,7 grosza niżej niż we wtorek wieczorem. Za dolara trzeba było zapłacić 4,9925 zł, a więc o grosz więcej niż wczoraj.

Głównym punktem czwartkowego programu na rynkach finansowych będą dane o wrześniowej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Raport ten poznamy o 14:30 czasu polskiego. Rynek liczy na odczyt nie wyższy niż 8,1%. Ewentualne zaskoczenie w górę zapewne przyczyniłoby się do nasilenia oczekiwań na mocne podwyżki stóp procentowych w USA i przyczyniło się do umocnienia dolara.

KK