Kurs euro bez większych zmian. Rynek liczy na dobre dane z Polski

Rynek polskich obligacji wkrótce znów będzie bardzo atrakcyjny [Opinia]

Od jesieni 2021 roku polskie fundusze dłużne notują duże straty, sięgające nawet kilkunastu proc. To efekt inflacji i wiążących się z nią podwyżek stóp proc. W opinii zarządzających cykl dobiega powoli końca, a w 2023 roku może dojść do obniżki stóp, co otworzy drogę do atrakcyjnych zysków z obligacji.