Kurs euro bardzo wysoki. NBP grasuje na rynku

Przed nami ostatni dzień A.D. 2020. Polski złoty kończy go na bardzo słabych poziomach, zdołowany przez interwencje walutowe Narodowego Banku Polskiego. Ludzie ze Świętokrzyskiej mogą być aktywni na rynku także w sylwestra.

Uczestnicy rynku przypuszczają, że zarówno w środę, jak i we wtorek Narodowy Bank Polski sprzedawał złotego, aby osłabić polską walutę przed końcem roku. Choć oficjalnie mówi się o zamiarze „wsparcia eksportu”, to jednak faktycznym powodem tych interwencji jest chęć „podpompowania” tegorocznego wyniku finansowego NBP (z tytułu rewaluacji rezerw walutowych). Tak, aby bank centralny mógł wpłacić więcej pieniędzy do przyszłorocznego budżetu państwa.

Spekuluje się, że bank centralny może być aktywny także w sylwestra. A przynajmniej do południa, kiedy to kalkulowane są kursy średnie NBP. To właśnie wartości z tej tabeli potem przyjmowane są jako kursy do przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych w bilansach i sprawozdaniach finansowych za rok 2020.

O poranku polski złoty nagle i bardzo gwałtownie zaczął się osłabiać, co może być skutkiem działań NBP. Kurs euro o 9:46 wynosił 4,6131 zł, rosnąc o ponad 4 grosze. Dzień wcześniej także widzieliśmy nawet notowania rzędu 4,60 zł. Od pierwszej interwencji NBP przeprowadzonej 18 grudnia kurs euro wzrósł już o 17 groszy.

Delikatnym wsparciem dla złotego w pierwszych dniach stycznia może być wypowiedź jednego z członków RPP, który stanął w kontrze do bardzo aktywnego w ostatnich dniach „gołębiego” skrzydła rady. Eugeniusz Gatnar uznał, że nie ma uzasadnienia dla dalszej obniżki stóp procentowych, którą to obniżkę zasugerował prezes NBP Adam Glapiński. Wypowiedź pana Gatnara sugeruje, że w radzie może nie znaleźć się większość niezbędna do przeforsowania obniżki stóp procentowych.

Równocześnie dolar amerykański cały czas słabnie wobec euro, co ogranicza wzrost notowań USD na polskim rynku. W czwartek rano dolara wyceniano na ponad 3,74 zł. Kurs franka szwajcarskiego kształtował się blisko 4,25 zł. Natomiast za funta brytyjskiego trzeba było zapłacić przeszło 5,10 zł.

