Złoty reaguje na wieści z TSUE. Analitycy ostrzegają przed wysoką zmiennością

Już ostatnie dni na rynku złotego były dość burzliwe. Kurs euro nie zdołał przebić poziomu 4,80 zł. Ale dziś może się to zmienić za sprawą jednej opinii z Luksemburga.

fot. Michał Gmitruk / / FORUM

[Aktualizacja 10:50] Po komunikacie z TSUE złoty uległ osłabieniu. Kurs EUR/PLN poszedł w górę o ponad grosz, osiągając poziom 4,7748 zł. Później jednak kurs euro zaczął spadać, do godziny 10:50 obniżając się do 4,7678 zł. Warto też pamiętać, że czasami do właściwego zrozumienia orzeczeń i opinii TSUE potrzeba kilku i dni całego zagonu prawników.

Wydarzeniem dnia jest opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To jedna z kluczowych kwestii dla banków i sądzących się z nimi dłużników. Więcej na ten temat pisze Michał Kisiel w artykule zatytułowanym „Banki kontra frankowcy. Przypominamy, co jest na szali”.

Opinia niekorzystna dla banków może wywołać istotne osłabienie złotego. Taki scenariusz nie jest jednak przesądzony. W przeszłości orzeczenia TSUE również budziły duże emocje na rynku, ale finalnie nie prowadziły do długotrwałego osłabienia złotego. - Wydarzenie to może być źródłem przejściowej podwyższonej zmienności krajowych aktywów - napisał komentarzu dziennym Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

- Zmienność na rynku może być duża w zależności od przekazu. Nieco większej reakcji spodziewamy się w razie wyniku korzystnego lub co najmniej neutralnego dla banków. Złoty słabo radzi sobie na tle regionu w zasadzie od początku roku, więc ryzyko związane z TSUE było już prawdopodobnie w istotnej części w cenach – twierdzą z kolei analitycy ING Banku Śląskiego. I dodają bardzo interesująca kwestię:

- Trudno jednak powiedzieć, na ile zrozumiała będzie opinia zaraz po jej wydaniu. W poprzednich sprawach konsensus potrafił formować się kilka dni w oparciu o opinie prawników. Może więc również stać się tak, że ostateczna reakcja rynku nastąpi po weekendzie – zaznaczają eksperci ING Banku Śląskiego.

- W przypadku odpowiedzi korzystnej dla banków lub uznania przez Trybunał, że decyzja należy do oceny przez sądy krajowe, oczekujemy umocnienia złotego i w takim scenariuszu kurs EUR/PLN powinien zejść poniżej poziomu 4,75 – napisali w dzienniku rynkowym ekonomiści PKO BP.

Krzysztof Kolany