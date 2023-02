Kurs euro wrócił do kanału. Frank najtańszy od trzech tygodni

Końcówka lutego przyniosła spadek kursu euro poniżej poziomu 4,7250 zł, czyli górnego ograniczenia jesienno-noworocznej konsolidacji. Osłabił się także frank szwajcarski, którego notowania spadły poniżej 4,75 zł.

We wtorek o 9:40 kurs euro kształtował się na poziomie 4,7184 zł, czyli o grosz wyżej niż dzień wcześniej. W poniedziałek obserwowaliśmy notowania euro nawet poniżej 4,71 zł, czyli na najniższych poziomach od 6 lutego.

Oznacza to, że kurs EUR/PLN powrócił do przedziału, w którym poruszał się od początku listopada do końcówki stycznia. Lutowe wyjście górą kursu euro w połowie miesiąca doprowadziło nas w pobliże bariery 4,80 zł. Od tamtej pory kurs euro obniżył się o ponad 8 groszy, choć nadal pozostaje bardzo wysoki jak na historyczne standardy.

Równocześnie doszło do osłabienia franka szwajcarskiego względem euro. Helwecka waluta we wtorek rano była notowana już bardzo blisko parytetu 1 do 1. W efekcie frank kosztował 4,7437 zł i był najtańszy od trzech tygodni.

Euro odrobiło też część strat do dolara. W rezultacie notowania amerykańskiej waluty na polskim rynku obniżyły się do 4,4500 zł po tym, jak dzień wcześniej obniżyły się o blisko trzy grosze.

