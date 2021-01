Korekta na bitcoinie. -30 proc. w dwa tygodnie

fot. Visual Generation / Shutterstock

Notowania bitcoina ponownie przypomniały o swojej wysokiej zmienności. Kryptowaluta po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni spadła poniżej 30 000 dolarów.

W nocy czasu polskiego notowania bitcoina spadły do 28 845 dolarów – wynika z danych udostępnianych przez serwis Coindesk. Był to najniższy poziom od 4 stycznia. Wówczas bitcoin zbierał siły przed rajdem, który wyniósł go na historyczne maksima (41 940 USD). Osoba, która kupiła kryptowalutę na tamtej górce wszech czasów i sprzedała w ostatnim dołku, liczyć musi się z przeszło 30-procentowymi stratami.

W dalszych godzinach handlu notowania bitcoina już odbijają, a sama kryptowaluta odbija do 31 000 USD. Przekłada się to także na wycenę wyrażoną w złotych – bitcoin notowany jest poniżej 120 000 zł, podczas gdy w historycznym szczycie kosztował ok. 155 000 zł.

Yellen a sprawa bitcoina

Poza samą rynkową zmiennością napędzaną spekulacją, w fundamenty bitcoina uderzyć mogła ostatnia wypowiedź Janet Yellen. Nowa sekretarz skarbu USA, która wcześniej kierowała Rezerwą Federalną, zasugerowała we wtorek, że kryptowaluty powinny zostać mocniej uregulowane.

- Kryptowaluty stanowią szczególne zmartwienie, sądzę, że wiele z nich jest wykorzystywanych – przynajmniej w seksie transakcyjnym – do nielegalnego finansowania. Sądzę, że powinniśmy zbadać rozwiązania, dzięki którym moglibyśmy ukrócić tego typu działania oraz zapewnić, że kanał ten nie będzie służył praniu pieniędzy – powiedziała Yellen w odpowiedzi na pytanie senator Maggie Hassan.

Słowa byłej szefowej amerykańskiego banku centralnego korespondowały z niedawną wypowiedzią obecnej prezes Europejskiego Banku Centralnego. W ubiegłym tygodniu Christine Lagarde wezwała do „uregulowania bitcoina na poziomie globalnym”. W tym kontekście warto dodać, że ten sam EBC pracuje nad cyfrowym wariantem euro, który w pewnych obszarach może stanowić konkurencję dla kryptowalut. Więcej na ten temat w artykule „Cyfrowe euro w ciągu 5 lat. Jak mógłby działać nowy pieniądz? Tłumaczymy”.

W opublikowanych na stronach amerykańskiego Senatu pisemnych odpowiedziach na inne pytania senatorów, stanowisko Yellen w sprawie kryptowalut wydaje się już nieco łagodniejsze i dostrzegające także pozytywne strony tego rodzaju aktywów.

- Myślę, że ważne jest, aby pochylić się nad korzyściami płynącymi z kryptowalut i innych aktywów cyfrowych, które mogą poprawić efektywność systemu finansowego. Jednocześnie wiemy, że mogą być one używane do finansowania terroryzmu, ułatwiać pranie pieniędzy i wspierać działania godzące w bezpieczeństwo USA. Musimy bacznie przyglądać się temu, jak wspierać ich wykorzystywanie do działań zgodnych z prawem i ukrócać działania nielegalne. Jeżeli mój wybór zostanie zatwierdzony, będę starała się ściśle współpracować z Zarządem Rezerwy Federalnej i innymi regulatorami w zakresie implementacji efektywnych ram prawnych dla tych i innych innowacji fintechowych – napisała Yellen.

Co ciekawe, nadziei na zwyżki cen kryptowalut w dłuższym terminie ich zwolennicy upatrują również w słowach Janet Yellen. Jak zapowiedziała ekonomistka, administracja Joe Bidena nie zawaha się przed emisją dodatkowego długu, co zdaniem części komentatorów może doprowadzić do osłabienia dolara wobec bitcoina, którego podaż jest ograniczona i rośnie w coraz wolniejszym tempie.

- Ani prezydent elekt, ani ja, nie proponujemy pakietu pomocowego dla gospodarki bez uwzględniania długu publicznego. Jednak obecnie, gdy stopy procentowe są na historycznych minimach, najmądrzejszym, co można zrobić, to działać z rozmachem. W długim terminie sądzę, że korzyści przewyższą koszty, szczególnie jeżeli chodzi o pomoc ludziom, którzy cierpieli od dawna – powiedziała w Senacie Yellen.

Więcej na temat amerykańskiego długu publicznego i dolara przeczytasz w artykule „Stany Zadłużone Ameryki. Dług publiczny USA równie wielki, co wyjątkowy”.

Michał Żuławiński