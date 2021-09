Kurs akcji Woodpeckera wzrósł w debiucie na NewConnect o 28 proc.

/ Woodpecker

Kurs akcji spółki Woodpecker wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 28,3 proc. do 15,4 zł.

Do obrotu trafiło 5 mln akcji serii A.

W czerwcu spółka informowała, że zakończyła publiczną ofertę sprzedaży akcji przez akcjonariuszy. Oferujący przydzielili wszystkie oferowane akcje o wartości 11 mln zł. 91 proc. akcji trafiło do dużych inwestorów, a pozostałe do małych. Stopa redukcji wyniosła 56,1 proc.

Woodpecker to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie automatyzujące komunikacje w modelu software as a service (SaaS). Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy, które m.in. wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie.

W 2020 roku spółka wygenerowała 10 mln zł przychodów i 0,9 mln zł zysku netto, a w I kwartale bieżącego roku osiągnęła ponad 3 mln zł przychodów i 0,65 mln zł zysku netto.

Prognozy wyników zakładają osiągnięcie 13,6 mln zł przychodów w 2021 r. oraz 2,5 mln zł zysku netto. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 19,6 mln zł, a zysk netto do 5,1 mln zł.

Spółka współpracuje obecnie z ponad 3 tys. klientów z 70 krajów, z których prawie połowa to firmy z USA. Do 2022 roku liczba klientów ma wzrosnąć do 7 tys. (PAP Biznes)

