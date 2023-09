Kurs akcji Plot Twist wzrósł w debiucie na NewConnect o 46,6 proc.

Kurs akcji Plot Twist, którego główną działalnością jest produkcja gier wideo na PC i konsole, wzrósł w debiucie na NewConnect o 46,6 proc. do 3,49 zł.

Główną działalnością studia jest produkcja gier wideo na PC i konsole. Początkowe lata działalności firmy koncentrowały się na projektach mobilnych.

Najważniejszym projektem w portfolio spółki jest Drift Zone. Tytuł zadebiutował w 2014 roku w Google Play i AppStore, a w kolejnych latach także na PC i konsolach. W 2020 roku miała miejsce premiera kolejnej części projektu – Drift Zone Arcade – w wersji na Nintendo Switch.

27 kwietnia odbyła się premiera gry The Last Case of Benedict Fox. Tytuł zadebiutował na PC oraz konsolach Xbox Series X|S i Xbox One – również w ramach Game Pass. Do końca br. gra ma być dostępna w wersji na PlayStation.

W pierwszej połowie 2023 roku Plot Twist wypracował 4,2 mln zł przychodów i 2,7 mln zł zysku netto.(PAP Biznes)

