Kurs akcji Duality wzrósł w debiucie na NewConnect o 33,7 proc.

Kurs akcji Duality wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 33,7 proc. do 8,45 zł.

Do obrotu trafiły łącznie 4 mln akcji z dziesięciu serii, o oznaczeniach od A do J.

Duality prowadzi działalność na rynku gier wideo jako producent i wydawca gier własnych oraz na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Spółka powstała w grudniu 2017 roku.

Firma wyprodukowała dotąd trzy gry, w tym jedną w pełnej wersji ("Barn Finders") oraz dwie w wersji demo ("Barn Finders: The Pilot" i "Accident: The Pilot"). Premiera "Barnfinders" odbyła się w połowie czerwca tego roku. Do końca sierpnia gra sprzedała się w nakładzie ok. 70 tys. sztuk.

W latach 2020-2021 spółka planuje trzy premiery gier własnych na platformę PC ("Unholy", "Accident" i "Radiance") oraz jedną premierę gry na zlecenie zewnętrznych podmiotów ("Tales of Tomorrow: Experiment").

Przychody spółki w pierwszej połowie 2020 roku - pochodzące wyłącznie ze sprzedaży gry "Barn Finders" - wyniosły 1,6 mln zł, a zysk netto sięgnął 570 tys. zł.

W kwietniu 2019 roku spółka pozyskała w ramach kampanii crowdfundingowej 1,88 mln zł, emitując 500 tys. akcji po 3,75 zł za walor.

Notowany na GPW PlayWay posiada 10,95 proc. akcji spółki.

Akcjonariusze Duality: PlayWay, Tomasz Strzałkowski, Cezary Oliszewski, Jakub Trzebiński, Piotr Strzałkowski, Pronet Group oraz jedenaście osób fizycznych i jedna osoba prawna złożyli zobowiązania ograniczające zbywanie akcji (lock-up), na okres od 12 do 18 miesięcy od dnia debiutu na NewConnect. Łącznie umowami lock-up jest objętych 2,31 mln akcji, stanowiących 57,73 proc. udziału w kapitale zakładowym Duality. (PAP Biznes)

