Debiut Bloober Team na GPW. Kurs akcji w górę

Przejęcia Techlandu i STS-u największymi transakcjami. Optymistyczne prognozy na 2024 rok W Polsce na rynku fuzji i przejęć doszło w 2023 roku do 366 transakcji, co oznacza wzrost o 25 transakcji w stosunku do 2022 roku - poinformowały we wspólnym raporcie Navigator Capital i Fordata. Największą transakcją akwizycyjną w tym okresie było przejęcie Techlandu przez chińską firmę Tencent.