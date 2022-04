Kurs Ten Square Games na kilkuletnich minimach

/ Ten Square Games

Producent gier mobilnych Ten Square Games, zanotował podczas czwartkowej sesji nowe kilkuletnie minima. Kurs zszedł poniżej poziomu panicznej wyprzedaży w dniu ataku Rosji na Ukrainę.

Na poziomie 163,5 zł za akcję był notowany kurs Ten Square Games w czasie czwartkowej sesji. To niżej, niż podczas panicznej wyprzedaży na rynkach akcyjnych w dniu 24 lutego, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Po godz. 13.15 kurs traci ok. 11,8 proc. i jest najniżej od listopada 2019 r. (nie licząc krachu w lutym). Od początku roku kurs jest niżej o ok. 52 proc. Obroty wynoszą ponad 23 mln zł.

Wyprzedaż akcji Ten Square Games przyspieszyła po publikacji szacunkowych wyników za I kwartał 2022 r. Kilka dni wcześniej, spółka opublikowała wyniki za cały 2021 r. Szacunkowe płatności w grach Ten Square Games wyniosły w pierwszym kwartale 142,8 mln zł. Wartość ta nie uwzględnia przychodów odroczonych w czasie. W szacunkowej kwocie płatności 94,5 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę "Fishing Clash" (bez przychodów z Chin), a kolejne 32,4 mln zł to płatności w grze "Hunting Clash".

Wyniki te oznaczają, że w marcu płatność w "Fishing Clash" spadły do 29 mln zł wobec odpowiednio 32,7 mln zł w lutym i 32,8 mln zł w styczniu. To najniższy wynik od lutego 2020 roku.

"Lekko negatywna informacja – pomimo ostatniego słabego odczytu z Sensor Tower, spodziewaliśmy się lepszego wyniku za miniony kwartał. Spółka w 1Q’22 wygenerowała 142,8 mln PLN przychodów (bez przychodu odtoczonego w czasie), czyli 14,8% mniej q/q i 15,6% mniej r/r. Gra „Fishing Clash” odpowiadał za 94,5 mln PLN wygenerowanych płatności (66% całości, q/q mniej o 22,5%, i r/r mniej o 28,2%), co oznacza, że przychody w marcu’22 spadły m/m o 11,3% do 29 mln PLN. “Hunting Clash” natomiast wypracował 32,4 mln PLN płatności (+6,3% q/q, +20,7% r/r), co oznacza, że jego przychody w marcu’22 utrzymały się na podobnym poziomie m/m (-0,9% m/m) = 10,5 mln PLN" - napisali w porannym komentarzu analitycy DM BDM.

"Zwracamy jednak uwagę, iż Ten Square Games od początku marca’22 zablokował swoje produkty na terenie Rosji i Białorusi co również przyczyniło się do tego spadku m/m (utrata ok. 6-7%, z drugiej strony słabsza złotówka w części rekompensowała tę stratę)"- przypominają w komentarzu analitycy.

Z pewnością pierwszy kwartał nie był udany dla spółki, zarówno pod względem prowadzonej działalności (gorsze wyniki) jak i notowań jej kursu. Mocny ruch na walorach spółki rozpoczął się już w styczniu, po informacji o sprzedaży ponad 438 tys. akcji w procedurze ABB (przyspieszona budowa księgi popytu). Od poziomu sprzed publikacji zamierzeń głównych udziałowców (ok. 360 zł), cena w kolejnych dwóch miesiącach została przepołowiona. Cena akcji sprzedanych w ABB wyniosła 315 zł, co oznacza, że obecnie akcje są niżej o 48 proc.

Pełny raport za I kwartał 2022 r. Ten Square Games opublikuje 23 maja 2022 roku.

MKu