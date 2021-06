Analitycy: Kurs Ten Square Games może dalej zwyżkować po wejściu gry "Fishing Clash" do Chin

/ Ten Square Games

Kurs akcji Ten Square Games może kontynuować wzrosty związane z uzyskaniem przez grę "Fishing Clash" certyfikacji w Chinach, uzasadniają to szacunki wpływu gry na wycenę spółki - oceniają analitycy. Zwracają jednocześnie uwagę, że po pozytywnej informacji część inwestorów może zdecydować się na realizację zysków.

"Pomimo wczorajszej pozytywnej reakcji kursu, po oficjalnym komunikacie ESPI spodziewamy się kontynuacji wzrostu, choć w kontekście ujemnych dynamik przychodów 'Fishing Clash' obserwowanych w ostatnich miesiącach, skłonność do realizacji zysków na pozytywnym newsie może być większa" - napisał w komentarzu Kacper Koproń z Trigon DM.

Analityk szacuje, że pozytywny wpływ wejścia "Fishing Clash" do Chin na wycenę Ten Square Games może wynosić od 84 zł do 140 zł zł na akcję. W poniedziałek kurs wzrósł tymczasem o 60 zł.

Według Kopronia informacja była wyczekiwana od ponad 2,5 roku, przez co raczej nie znajduje się w konsensusie wyników za 2021 r. Analityk zakładał, że spółka uzyska licencję w I kw. 2022 roku.

"Chiński rynek gier mobilnych to według szacunków NikoPartners i Newzoo ok. 28-30 mld USD, czyli około 1/3 całości globalnego rynku gier mobilnych, stąd potencjał przychodowy 'FC' może wzrosnąć nawet o ok. 50 proc." - uważa analityk.

Konrad Księżopolski z Haitong Banku ocenia, że w tym roku w Chinach gra Ten Square Games może wypracować 20-30 mln zł przychodów i zwiększyć zysk operacyjny o 4-6 mln zł.

"Mając na uwadze, że proces ten był bardzo długotrwały, w ostatnim raporcie z 14 czerwca przesunęliśmy przychody z rynku chińskiego na I kw. 2022 roku z zakładanego wcześniej III kw. Obecnie oczekujemy, że 'Fishing Clash' w Chinach wygeneruje ok. 70 mln zł przychodów i ok. 14 mln zł EBIT w 2022 i ok. 135 mln zł przychodów i ok. 27 mln zł EBIT w 2023" - napisał w komentarzu Konrad Księżopolski z Haitong Banku.

"Szybsze niż oczekiwaliśmy zatwierdzenie certyfikacji może potencjalnie zwiększyć, naszym zdaniem, przynajmniej ok. 20-30 mln zł przychodów i ok. 4-6 mln zł EBIT w 2021 r." - dodał.

Zdaniem analityków, niewielka liczba certyfikacji gier mobilnych w Chinach oznacza, że "Fishing Clash" będzie miał na tym rynku mniejszą konkurencję.

"Pozytywną wiadomością jest to, że firma przeszła proces regulacyjny jako jedna z nielicznych gier mobilnych – chiński regulator zatwierdził tylko 73 gry od początku 2021 r., szeroki dostęp (do chińskiego rynku - PAP) jest ograniczony od trzech lat, dlatego konkurencja powinna być znacznie mniejsza niż w innych krajach" - napisał Łukasz Kosiarski z BM Banku Pekao.

Kosiarski zwrócił uwagę na to, że polska spółka jest w Chinach partnerem NetEase, więc prawdopodobnie będzie księgować jako swoje przychody tantiemy, a nie same przychody i koszty pozyskania użytkowników, jak ma to miejsce w innych krajach. Taki model rozliczenia zwiększy rentowność Ten Square Games.

Wejście do Chin może pozwolić spółce na wyższą wycenę w razie ewentualnego przejęcia.

"Podtrzymujemy, że po ostatniej informacji o przeglądzie opcji strategicznych ewentualne przejęcie jest mocno prawdopodobne (wzmocnione ostatnią akwizycją Playdemic – twórcy 'Golf Clash' za 1,4 mld USD przez EA), a w kontekście uzyskania licencji na Chiny oczekiwania wycenowe porozumienia akcjonariuszy TSG (ok. 42 proc. udziałów) powinny znacznie wzrosnąć" - napisał Koproń z Trigon DM.

Gra Ten Square Games "Fishing Clash" została zatwierdzona w poniedziałek do publikacji na rynku chińskim przez National Press and Publication Agency (NPPA), organ regulacyjny zarządzający chińskim rynkiem gier wideo. Tym samym został spełniony warunek niezbędny do rozpoczęcia dystrybucji Fishing Clash na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Gra w najbliższych tygodniach ma zostać uruchomiona na największych platformach w Chinach.

"Fishing Clash" jest symulatorem wędkarskim dostępnym na urządzeniach mobilnych. W 2020 roku gra znalazła się w gronie 50 największych na świecie pod względem przychodów tytułów w Google Play. W szczytowym drugim kwartale 2020 roku średnia miesięczna liczba graczy wyniosła 6,9 mln.

Notowania Ten Square Games wzrosły na poniedziałkowym zamknięciu o 13 proc.

We wtorek o godz. 9.10 kurs akcji spółki spada o 0,7 proc. (PAP Biznes)

