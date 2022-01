Kurs Ten Square Games krwawi po ABB

/ Ten Square Games

Kurs producenta gier mobilnych Ten Square Games nie może się podnieść po sprzedaży akcji w procedurze ABB przez założycieli spółki Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala.

To już trzeci rok z rzędu, kiedy główni akcjonariusze i założyciele Ten Square Games sprzedawali w procedurze budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB) posiadane akcje. W sumie ze sprzedaży akcji przez ostatnie 3 lata pozyskali ponad 700 mln zł.

Po ogłoszeniu informacji o zamiarach Popowicza i Pernala kurs akcji spadł następnego dnia o 10,7 proc. do 317 zł za akcję. Cena ustalona w procedurze ABB wyniosła 315 zł za pakiet 6 proc. w kapitale zakładowym spółki.

Informacje o pozbywaniu się akcji przez głównych akcjonariuszy przyspieszyły spadki kursu, który od kilku miesięcy, tak jak cały sektor produkcji gier, był pod silnym wpływem słabego sentymentu do branży. Od szczytu notowań w październiku 2020 r., kiedy akcje wyceniono na 698 zł, przecena do momentu ogłoszenia ABB wynosiła 49 proc. Przez ostatni tydzień kurs spadł poniżej 240 zł, co oznacza kolejną ponad 30-proc. wyprzedaż. W środę przy trzecich obrotach na rynku wynoszących o godz. 10.30 ok. 30 mln zł kurs spada o 2,6 proc.

Ten Square Games w międzyczasie ogłosił również start programu skupu akcji własnych. W pierwszej transzy za maksymalnie 20 mln zł, przy czym cena nabywanych akcji nie mogła być niższa niż 200 zł i wyższa niż 600 zł. W jej ramach spółka miała skupić do 70 tys. akcji. Akcje są nabywane na GPW poprzez składanie zleceń maklerskich. To początek realizacji planu skupu ogłoszonego w sierpniu i trwającego przez 12 miesięcy, który zakładał skup nie więcej niż 670 tys. akcji. Na ich nabycie miał zostać utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 134 mln zł.

Od 20 stycznia spółka nabyła 29 461 akcji za sumę ponad 8,59 mln zł.

MKu