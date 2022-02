Kurs Rafako w przeciwnym kierunku niż reszta rynku

/ Tauron

Słabszy sentyment podczas poniedziałkowego handlu nie przeszkadza akcjom Rafako w zaliczeniu kolejnego rocznego maksimum.

Kurs Rafako od początku roku podrożał już o blisko 40 proc. Od października, kiedy za jedną akcję trzeba było płacić nieco poniżej 1 zł, stopa zwrotu to ok. 100 proc. W czasie poniedziałkowego handlu ok. godz. 11.45 wzrosty przekraczały ponad 13 proc., przy ponad 7 mln zł obrotu. Ostatni raz ponad poziomem 2 zł kurs był w połowie 2019 roku. Spółka nie podała nowych komunikatów w systemie ESPI.

W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o możliwym nabyciu pakietu kontrolnego spółki przez międzynarodowego inwestora oraz zapewnieniu odpowiedniego finansowania. Obecnie pakiet ten należy do PBG oraz Multaros Trading Company Limited. Wcześniej w listopadzie Rafako informowało o możliwym zaangażowaniu giełdowego Polimexu oraz funduszy związanych z PFR w akcjonariat spółki, jednak po przedłużających się negocjacjach Rafako odstąpiło od podpisanego listu intencyjnego. Ostatnie tygodnie to z kolei napływ informacji o współpracy firmy z zagranicznymi przedsiębiorstwami z branży energetyki atomowej.

Największym wyzwaniem firmy jest jednak ponowne uruchomienie najnowocześniejszego bloku energetycznego w elektrowni Nowe Jaworzno, którego spółka był głównym wykonawcą. Wyznaczony termin w umowie z operatorem bloku, czyli giełdowym Tauronem, zakłada synchronizację jednostki z siecią do końca kwietnia 2022 r.

„Jako Grupa Rafako jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z całą Grupą Tauron i jej zarządem. Odczuwamy, że po stronie naszych partnerów też jest zadowolenie ze współpracy z nami, więc nie mamy na co narzekać. A że były jakieś emocje? To jest normalne, to jest biznes. Gdyby nie było emocji, to podejrzewałbym, że coś złego się dzieje. Jesteśmy profesjonalistami po obu stronach i musimy walczyć o interesy naszych organizacji. Koniec końców obie strony osiągnęły bardzo dobre porozumienie, które pozwoliło kończyć nam pracę na Jaworznie. Robimy to zgodnie z harmonogramem. Nie widać tam żadnych ryzyk i zagrożeń – mówił w wywiadzie dla portalu nowiny.pl Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

„Na koniec kwietnia chcielibyśmy zsynchronizować blok z siecią, potem robimy pomiary kontraktowe razem z PSE. Do końca listopada chcielibyśmy rozliczyć wszystkie parametry” – dodał prezes.