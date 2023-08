Kurs JSW mocno zyskuje. Oto kilka czynników wspierających spółkę na giełdzie

fot. Dawid Lach / / JSW

Kurs JSW mocno zyskuje podczas poniedziałkowego handlu na GPW. Katalizatorem wzrostów mogą być ostanie pozytywne informacje o wymiarze podatku, ale też działania Chin pobudzające gospodarkę czy prognozy zapotrzebowania na stal w Indiach, gdzie odbył się szczyt B20.

W poniedziałek kurs JSW zyskiwał o godz. 15.05 ponad 7,6 proc. i był najmocniej rosnącym w portfelu spółek z WIG20. Poza technicznymi czynnikami dot. wykresu oraz mocnym wyprzedaniem walorów, które od ponad miesiąca wyraźnie zniżkowały na GPW, jest też kilka aspektów fundamentalnych, które mogą stać za bieżącym odbiciem kursu JSW.

Bankier.pl

Poprawę nastojów można wiązać z szacunkami spółki o niższym wymiarze podatku od nadmiarowych zysków, jaki będzie musiała zapłacić na rzecz Skarbu Państwa. Różnica jest niemała, bo wcześniejsze wyliczenia mówiły o 2,5-2,7 mld zł. Pod koniec ubiegłego tygodnia JSW oszacowała, że zapłaci ok. 1,6 mld zł, a więc nawet 1 miliard mniej w porównaniu do najbardziej pesymistycznego scenariusza. Już w piątek inwestorzy podnieśli kurs spółki o 1,25 proc., chociaż w ciągu dnia zyskiwał ok. 3,5 proc. Niewykluczona jest już gra pod wyniki, które spółka ma pokazać 6 września, czyli za niespełna 1,5 tygodnia.

Ponadto inwestorzy mogą wiązać nadzieję z pobudzeniem chińskiej gospodarki, która jest największym producentem i konsumentem stali na świecie, do której produkcji potrzebny jest węgiel koksujący wydobywany przez JSW. Ostatnie dane makroekonomiczne z Państwa Środka nie napawały optymizmem, ale Pekin w ostatnich dniach stara się wysyłać sygnał, że podejmuje realne kroki, by pobudzić wzrost gospodarczy (cięcie stóp procentowych) czy zachęcić zagraniczny kapitał do inwestycji w Chinach (cięcie podatków od obrotu na giełdzie).

Spoglądając w stronę popytu i podaży stali, inwestorzy być może dostrzegają wiadomości płynące ze szczytu B20, który w weekend odbywał się w Indiach. To jedna z grup roboczych G20 przygotowująca dle niej rekomendacje branżowe. Z uwagi na miejsce ostatniego spotkania (New Delhi) sporo mówiło się o rosnącej roli Indii w światowej gospodarce (za kilka lat ma być trzecią na świecie) i rosnącym popycie na stal z jej strony, a tym samym zwiększanych tam mocach wytwórczych.

Tata Steel, India’s second-largest steel producer, is upbeat on prices as Chinese steel exports decline https://t.co/aSlXxc4jm8 — Bloomberg UK (@BloombergUK) August 28, 2023

Aktywny na tym polu był m.in. T. V. Narendran, czyli CEO Tata Steel, który udzielił kilku wywiadów, m.in. dla CNBC i Bloomberga, i powtórzył, że firma ma ambitne plany podwojenia swoich mocy produkcyjnych do 2030 r. W wywiadzie dla Bloomberga ocenił, że jeśli chodzi o globalne cen stali - „najgorsze jest już za nami” i ulegają one stabilizacji. Przenosi się to m.in. na ceny węgli, które lekko zwyżkują. Będące odniesiem dla cen węgli JSW kontrakty na australijski węgiel typu hard zyskały w ciagu ostaniego miesiąca ok. 10 proc.

Prezes Tata Steel mówił, że spodziewa się poprawy sytuacji na rynkach w Europie w przyszłym roku, przypominając, że rządy zapowiedziały ogromne wydatki na obronność, które zwiększą popyt na stal.

Indie to jeden z głównych kierunków zamorskich JSW, o którym blisko rok temu mówił Sebastian Bartos, wiceprezes ds. handlu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w wywiadzie dla Pulsu Biznesu.

Michał Kubicki