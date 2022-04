Kurs CD Projektu mocno w dół po wynikach. Jest nowa rekomendacja

fot. Postmodern Studio / / Shutterstock

W pierwszej sesji giełdowej, po publikacji wyników rocznych, kurs CD Projektu zmierza w kierunku rocznych minimów. Inwestorów nie przekonały wyższe od oczekiwań zyski spółki. Na rynku pojawiła się nowa rekomendacja od Credit Suisse.

Dopiero we wtorek inwestorzy mogli zareagować na roczne wyniki CD Projektu, które spółka opublikowała w czwartek, 14 kwietnia. Z uwagi na giełdowy kalendarz, wynikający ze Świąt Wielkanocnych nie było sesji w piątek 15 kwietnia oraz w poniedziałek 18 kwietnia. Otwarcie we wtorek nie zwiastowało mocnej przeceny. Kurs był notowany w pierwszych transakcjach na poziomie czwartkowego zamknięcia - 167 zł, a w kilku transakcjach zyskał jeszcze kilkadziesiąt groszy, pokazując zieleń notowań producenta „Cyberpunka 2077”

Do głosu jednak szybko doszła podaż, ściągając kurs do poziomu 151,76 zł za akcję. Po godzinie 10.25, akcje CD Projektu zniżkują o ponad 8,8 proc. przy najwyższych obrotach na rynku – 104 mln zł.

Ostatni raz akcje poniżej 160 zł za walor były notowane na początku marca, a w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, kurs wyznaczył roczne minima na poziomie 150,20 zł za akcję.

Na rynku pojawiło się ostatnio kilka rekomendacji dla spółki. Na łamach „Pulsu Biznesu” 12 kwietnia pojawiła się informacja o rekomendacji dla CD Projektu z ceną docelową 214 zł (ze 115 zł).

We wtorek z kolei PAP przekazał, że analitycy Credit Suisse obniżyli cenę docelową do 100 zł.

Depesza jest skrótem rekomendacji. Pierwsza dystrybucja raportu nastąpiła 15 kwietnia, o godz. 03.00 (według czasu UTC) - informuje depesza.

Analitycy obniżyli oczekiwane na 2022 r. przychody CD Projektu o 36,8 proc. do 882 mln zł, jako przyczynę podając m.in. plan wydania rozszerzenia do gry Cyberpunk 2077 w 2023 r., niższą zakładaną sprzedaż kopii gry (4,2 mln wobec 5,5 mln), czy wstrzymanie sprzedaży w Rosji - przekazał PAP.

Spółka poinformowała w czwartek, że do 14 kwietnia sprzedała ponad 18 mln kopii gry "Cyberpunk 2077". Podana liczba to szacunki spółki na podstawie informacji od dystrybutorów. Jest to sprzedaż do graczy, czyli tzw. sell-through. Podczas prezentacji prezes Kiciński poinformował, że sprzedaż na komputery PC odpowiada za ponad 55 proc. łącznej sprzedaży gry, PlayStation za 27 proc., a Xbox za 18 proc.

Zysk netto CD Projektu w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 87,5 mln zł. Zysk jest o 9,6 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 79,9 mln zł. Grupa wypracowała 273,1 mln zł przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 247,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 213,8-321 mln zł). Zysk operacyjny sięgnął 94,7 mln zł. Konsensus zakładał 87,7 mln zł zysku. Wynik EBITDA CD Projektu w czwartym kwartale sięgnął 116,7 mln zł i był wyższy od średniej prognoz analityków. Przychody grupy w 2021 r. wyniosły 888 mln zł, do czego w głównej mierze przyczyniła się sprzedaż gry "Cyberpunk 2077". Skonsolidowany zysk netto wyniósł 209 mln zł.

Spółka poinformowała także, że pierwsze rozszerzenie do gry "Cyberpunk 2077" zostanie wydane w 2023 r. Z kolei 13 marca, CD Projekt zdecydował o przesunięciu, planowanej na drugi kwartał 2022 roku, premiery gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na konsole najnowszej generacji.

MKu