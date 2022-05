Kurs Bumechu runął po wynikach, ale szybko odrabia straty

fot. Kacper Pempel / / Reuters

Notowania giełdowego Bumechu zaliczyły mocną przeceną po otwarciu sesji we wtorek. Spółka dzień wcześniej pokazała raport z wynikami finansowymi za I kwartał 2022 r.

W raporcie opublikowanym we poniedziałek po zakończeniu sesji giełdowej Bumech pokazał 116,1 mln zł przychodów w porównaniu do 85,1 mln rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 51,4 mln zł w porównaniu do 23,2 mln zł w ubiegłym roku. Oczyszczona EBITDA wyniosła 37,56 mln zł przy 14,5 mln zł przed rokiem.

Spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 26,04 mln zł wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej i 19,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 1,2 mln zł w I kw. 2021 r.

Kurs akcji węglowej spółki spadł na otwarciu wtorkowej sesji o ponad 4 proc. i pogłębił spadki do ponad 9,5 proc. w kolejnych minutach, a wszystko przy największych obrotach na rynku. Po 10 minutach kurs zaczął piąć się w górę odrabiając większość spadków. Po godzinie 10.30 akcje Bumechu zniżkowały o ok. 2.1 proc. przy 10 mln zł obrotu. Więcej w tej fazie sesji handlowano tylko na CD Projekcie, Allegro, PKN Orlen i KGHM-ie, czyli spółkach z WIG20.

Bankier.pl

„Pierwszy kwartał 2022 r. to czas zawierania kolejnych umów na sprzedaż węgla, to także czas pierwszych pozytywnych rozmów z dotychczasowymi kontrahentami w sprawie renegocjacji cen dostaw tego surowca. Ostatnie wydarzenia geopolityczne wzmocniły znacznie pozycję węgla w gospodarce narodowej, która zaczęła nadrabiać przestoje po stagnacji okresu pandemii, na skutek czego wzrósł popyt na energię generowany ze strony energetyki zawodowej i mniejszych odbiorców. Zbiegło się to z dynamicznym wzrostem cen węgla na rynkach światowych. Równocześnie w 2Q’22 w Polsce wprowadzono embargo na import węgla z federacji rosyjskiej”- czytamy w opisie otoczenia gospodarczego w raporcie spółki.

DM BDM

„Zaistnienie tych faktów dało argument do renegocjacji cen oraz kontraktowania nowej sprzedaży węgla na wyższych poziomach. W celu wykorzystania dobrej koniunktury na węgiel, na KWK „Silesia” zwiększono moce produkcyjne poprzez rozpoczęcie eksploatacji trzeciej ściany wydobywczej, co przełoży się na zwiększenie przychodów” – prognozuje raport spółki

Bumech to spółka z branży górniczej. Trzy podstawowe obszary działalności to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych i serwis i remonty maszyn. Kapitalizacja spółki to ponad 450 mln zł. Spółka pokazała w raporcie finansowym za 2021 r. ponad 403 mln zł zysku w wyniku skalkulowania i rozliczenia transakcji przejęcia kopalni Silesia.

MKu