Kurs Budimeksu rośnie o ponad 11 proc. Spółka wejdzie w skład indeksu MSCI Poland

Spółka Frozen Way wyznaczyła datę premiery gry "Builder Simulator" Spółka Frozen Way na 2 października 2023 r. wyznaczyła datę premiery gry "Builder Simulator" na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S. Cena jednego egzemplarza to 24,99 USD - podał producent gier video w komunikacie.