Kurierzy Pyszne.pl znów protestują. Jedzenie zamówione online może dziś nie dojechać

Kurierzy Pyszne.pl nie zgadzają się na realne obniżenie wynagrodzeń oraz niedocenianie przez pracodawcę wykonywania obowiązków w trudnych warunkach zimowych i protestują. W związku z tym w wielu miejscowościach mogą być dziś problemy z dostawą posiłków.

Kurierzy Pyszne.pl po raz kolejny postanowili zaprotestować przeciwko polityce płacowej firmy. Wyrażenie ich niezadowolenia polega na niezgłaszaniu przez nich w piątek dyspozycyjności, co może stanowić problem przy planowaniu płynnych dostaw wszystkich zamówionych posiłków. Jednak w każdym mieście może to wyglądać inaczej, w zależności od tego, ilu kurierów weźmie udział w proteście. Według Stanisława Karwiaka, przewodniczącego związku zawodowego Konfederacja Pracy w Pyszne.pl., cytowanego przez Oko.press, uczestniczą w nim m.in. Trójmiasto, Bydgoszcz, Kraków, ale informacja została rozesłana do wszystkich miast, także tych małych, które przodowały w poprzednim proteście.

To nie pierwszy protest w Pyszne.pl

Pierwszy strajk kurierów Pyszne.pl odbył się w grudniu. Wówczas poczuli się oni przez firmę zlekceważeni. Wciąż zależy im na wprowadzeniu dodatku stażowego, czyli wyższej stawki godzinowej dla tych, którzy pracują dłużej, a także przywróceniu dodatków dla tzw. kapitanów, którzy szkolą nowych pracwników. Kurierzy domagają się także dodatku weekendowego i pogodowego, za pracę w trudnych warunkach. Według nich część z tych rozwiązań funkcjonuje, ale tylko w niektórych miastach i czasowo. Ich zdaniem dodatki powinny być przyznawane powszechnie i równościowo.

Do protestu kurierów odnieśli się również przedstawiciele Pyszne.pl. Jak twierdzą w oficjalnym komunikacie: „nie spodziewamy się, by miało to istotny wpływ na działanie naszej usługi”. Według nich usługi firmy docierają do ponad 1800 miejscowości w Polsce, natomiast dostawy realizowane przez kurierów są dostępne jedynie w 30 z nich. Zatem informacje o ewentualnej akcji protestacyjnej dotyczą tylko kilku lokalizacji.

Według firmy pracownicy są dobrze wynagradzani

W oświadczeniu firmy napisano również, że kurierzy współpracują z Pyszne.pl na podstawie umowy zlecenia, co daje im elastyczność i możliwość zgłaszania swojej dyspozycyjności z tygodnia na tydzień lub odwołania swojej zmiany. Według badań opinii kurierów prowadzonych przez przedsiębiorstwo jest to dla nich odpowiednią formą współpracy.

Z kolei podstawą ich wynagrodzenia jest stawka godzinowa - 23,50 zł, niezależnie od liczby dostarczonych zamówień. Poza tym kurierzy mogą również otrzymać bonus za dostarczone zamówienia oraz bonusy tymczasowe uzależnione od popytu w danym mieście. Napiwki od klientów, przekazywane za pośrednictwem platformy, w całości trafiają do kurierów w formie jednorazowej miesięcznej wypłaty.

„Wierzymy, że takie warunki dają kurierom większą pewność i przewidywalność niż wynagrodzenie obliczane na podstawie tylko dostarczonych zamówień, niezależnie od czasu spędzonego w pracy” – czytamy w oświadczeniu Pyszne.pl