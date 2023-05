Kupujesz na Allegro lub OLX? Uważaj na podatek

Zakupy w sieci stały się niezwykle popularne. Chętnie sięgamy też po używane przedmioty wystawiane na Allegro, OLX, czy Vinted. Jednak nie każdy wie, że od niektórych zakupów przyjdzie nam zapłacić podatek. A planowane zmiany sprawią, że fiskus będzie miał ułatwione zadanie.

fot. T. Schneider / / Shutterstock

Zakupy przez internet są niezwykle wygodne - tysiące ofert w jednym miejscu, bez konieczności wychodzenia z domu. Kupujemy chemię, kosmetyki, ale też elektronikę. O popularności platform sprzedażowych niech świadczy fakt, że odnotowały one w I kwartale dwucyfrowy wzrost liczby ofert i dokonanych zakupów. Nie każdy jest jednak świadomy, że zgodnie z prawem od zakupu przedmiotów używanych o wartości powyżej 1000 złotych powinien być odprowadzony podatek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - kiedy trzeba zapłacić?

Dawno temu wymyślono, że transakcje o wartości minimum 1000 zł, których przedmiotami są rzeczy używane, powodują powstanie obowiązku podatkowego od czynności cywilnoprawnych. Dokonując takiego zakupu, w ciągu 14 dni powinniśmy się udać do Urzędu Skarbowego, złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić podatek. Przepis ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców (chyba że wystawiona została faktura), ale też osób fizycznych, czyli zwykłego Kowalskiego.

W przypadku umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych podatek wynosi 2 proc. wartości przedmiotu, a obowiązek jego zapłaty ciąży na kupującym. Należy jednak podkreślić, że Fiskus może dokonać korekty wartości nabycia przedmiotu, jeśli określona w transakcji będzie odbiegać od ceny rynkowej.

Co więcej, za niezłożenie deklaracji PCC-3 może grozić wysoka kara. Cennik zaczyna się bowiem od 10 proc. wysokości płacy minimalnej aż do jej dwudziestokrotności. Daje to w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku karę od 349 do 69 800 zł, a w drugiej połowie roku od 360 do 72 000 zł.

Allegro, OLX, Vinted - nadchodzą duże zmiany

Handel internetowy czekają duże zmiany. Zgodnie z projektem ustawy, operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacje o sprzedawcach, którzy zawierali transakcje za pośrednictwem ich serwisów. Wśród danych, które będą trafiały do skarbówki, są m.in. dane identyfikacyjne sprzedawcy, numer rachunku bankowego oraz kwota uzyskana w ramach transakcji.

Część platform miała rozpocząć zbieranie danych już teraz, choć przepisy jeszcze nie obowiązują, a prawdopodobny termin wejścia w życie to 1 stycznia 2024 roku.

JM