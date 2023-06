"Kup teraz, zapłać później". Wonga Pay wprowadza płatności online i offline w jednej aplikacji

Fintechy niemal każdego dnia wprowadzają w życie innowacyjne rozwiązania. Wonga Pay uruchomiła aplikację, której można używać zarówno podczas zakupów stacjonarnych, jak i online.



fot. Ink Drop / / Shutterstock

Płatności mobilne, karty w telefonie czy rosnąca popularność BNPL to współczesny świat domowych finansów. Wonga Pay przedstawiła nowe rozwiązanie - jedną aplikację do płatności zarówno online, jak i offline.

– Naszym klientom chcemy oferować produkty innowacyjne, ale jednocześnie intuicyjne i proste w użyciu. Taka jest Wonga Pay. Można nią płacić w sklepach, punktach usługowych, wszędzie, gdzie można używać karty – mówi Tomasz Fedyna, prezes Wonga.

– Wonga Pay umożliwia także rozłożenie zakupów na raty. [...] Nowy produkt zaoferujemy w pierwszej kolejności naszym obecnym klientom - dodał Fedyna. Wersja aplikacji z pełną funkcjonalnością ma być dostępna za kilka miesięcy.

Wonga

Jak poinformowano w komunikacie, po pobraniu na telefon aplikacji Wonga Pay trzeba się zarejestrować oraz przejść procedurę weryfikacji tożsamości. Po udanej rejestracji klient otrzyma od Wonga Pay limit nawet do 7000 zł z kartą wirtualną. Na życzenie będzie można otrzymać również klasyczną kartę plastikową. Dostępne środki będzie można również wypłacić w bankomacie.

– Jeśli klient zrobi zakupy lub wypłaci gotówkę w bankomacie, a wykorzystaną kwotę zwróci nam do 15. dnia kolejnego miesiąca, to nic dodatkowo nie płaci. Jeśli nie odda wykorzystanej kwoty w tym terminie, to może ją rozłożyć na pięć rat. Każda spłacona kapitałowa część raty przywraca wykorzystany wcześniej limit – mówi Agnieszka Szczepanik, członkini zarządu Wonga, która nadzoruje ten projekt.

JM