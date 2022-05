Kukiz raczej zagłosuje za kandydaturą Glapińskiego na prezesa NBP

W przyszłym tygodniu umówiliśmy się na spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Chciałbym bardzo mocno naciskać na zmianę ustawy o broni i amunicji oraz przyspieszenie prac nad ustawą o sędziach pokoju - poinformował we wtorek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

"W przyszłym tygodniu umówiliśmy się na spotkanie z panem prezesem Kaczyńskim; bardzo mocno chciałbym naciskać na zmianę ustawy o broni i amunicji, a także na przyspieszeni prac nad sędziami pokoju, z tym że tutaj w tle jest Izba Dyscyplinarna i reforma Sądu Najwyższego" - mówił we wtorek w Polsat News lider koła poselskiego Kukiz'15 Paweł Kukiz, pytany o współpracę z PiS i jego liderem Jarosławem Kaczyńskim.

Projekt ustawy o broni i amunicji został złożony do Sejmu w marcu przez posłów Kukiz'15 oraz grupę posłów PiS. Proponowana nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zmiana ma być podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez - przede wszystkim - ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej. W proces wydawania pozwoleń na broń włączeni mają być wojewodowie jako cywilnych organów administracji państwowej.

Kukiz we wtorek ocenił również, że gdyby w kolejnej kadencji większość znów zdobyłaby prawica, możliwa byłaby postulowana przez niego zmiana ordynacji wyborczej. Dopytywany, czy zamierza wystartować w kolejnych wyborach parlamentarnych z list PiS, Kukiz odparł, że jeżeli się zdecyduje kandydować, to będzie musiał startować "z kimś". "Natomiast ja takiej decyzji jeszcze nie podjąłem. Muszę zobaczyć, ile do końca kadencji naszych ustawy zostanie uchwalonych. Jeżeli PiS nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, to nie widzę sensu w startowaniu" - zaznaczył polityk.