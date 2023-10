Kukiz i Kowalski w Sejmie. PiS stracił przewagę na Opolszczyźnie

W wyniku niedzielnych wyborów PiS w województwie opolskim stracił jednego posła i jedynego senatora na rzecz opozycji. Po raz pierwszy od 33 lat do Sejmu nie wszedł przedstawiciel komitetu Mniejszości Niemieckiej.

fot. Mariusz Przygoda / / FORUM

Po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych, okazało się, że układ sił w województwie opolskim uległ zmianie. Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu otrzymała lista PO (33,59 proc.), przed PiS (31,26 proc.) i Trzecią Drogą (12,47 proc.). Nowa Lewica ma poparcie 7,24 proc., Konfederacja 6,49 proc., a Mniejszość Niemiecka 5,37 proc. Na komitet Polska jest jedna swój głos oddało 1,74 proc., a na Bezpartyjnych Samorządowców 1,57 proc. wyborców w regionie.

Najwięcej stracił PiS. Wieloletnia liderka partii w regionie - Violetta Porowska - nie dostała się do Sejmu. Mandat senatorski stracił też Jerzy Czerwiński - wieloletni przedstawiciel PiS w wyższej izbie parlamentu, który przegrał w swoim rodzimym okręgu z mieszkającym w Opolu, byłym wiceministrem infrastruktury, Tadeuszem Jarmuziewiczem (KO). W stolicy regionu startujący z listy PiS do Senatu rektor Politechniki Opolskiej Marcin Lorenc wyraźnie przegrał z mieszkającym w Nysie Piotrem Woźniakiem (Nowa Lewica).

W nowej kadencji PiS będzie reprezentowało w regionie czterech posłów - Paweł Kukiz, Marcin Ociepa, Janusz Kowalski i Katarzyna Czochara - przy czym tylko ta ostatnia należy do PiS. Poseł Kamil Bortniczuk startował do Sejmu poza województwem opolskim.

Koalicja Obywatelska utrzymała pięciu posłów do Sejmu. Nowymi parlamentarzystami z województwa opolskiego będą: Tomasz Siemoniak, Witold Zembaczyński, Tomasz Kostuś, Rajmund Miller i Danuta Jazłowiecka. Do Sejmu nie dostał się ubiegający o reelekcję Ryszard Wilczyński.

Z listy Trzeciej Drogi mandat do Sejmu wywalczyła najmłodsza "jedynka" w kraju - Adam Gomoła, choć bez głosów jakie dla listy koalicji zdobyli przedstawiciele PSL, wynik listy byłby znacznie skromniejszy, niż osiągnięte 12,74 proc. głosów. Mandat poselski utrzymała mieszkająca poza regionem Marcelina Zawisza (Nowa Lewica). Po raz pierwszy swojego posła z województwa opolskiego będzie miała Konfederacja, której jedynka - Włodzimierz Skalik - zdobył ponad 15 tysięcy głosów.

Wielkim przegranym wyborów jest komitet Mniejszość Niemiecka, który po raz pierwszy od 1990 roku nie wprowadził żadnego przedstawiciela do Sejmu czy Senatu. Na całą listę MN oddano zaledwie 25 778 głosów i chociaż liczba ta przekroczyła wymagane przez ordynację 5 procent w skali regionu, to okazała się zbyt mała, by utrzymać w Sejmie miejsce Ryszarda Galli, wieloletniego posła MN. Także startujący w okręgu opolskim w wyborach do Senatu Henryk Lakwa wyraźnie przegrał z kandydatem "paktu senackiego".

"Pakt senacki" zdobył wszystkie w regionie mandaty senatorskie. W nowej kadencji senatorami z województwa opolskiego będzie Piotr Woźniak (Nowa Lewica), Tadeusz Jarmuziewicz (KO) i Beniamin Godyla (KO). (PAP)

autor: Marek Szczepanik

