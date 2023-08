"NYT": Rosja wykorzystuje gry wideo, jak "Minecraft" i "Mir Tankow", do szerzenia propagandy Rosja wykorzystuje gry wideo do szerzenia rządowej propagandy. Używa do tego między innymi takich tytułów jak Minecraft i Mir Tankow. Gry i powiązane kanały dyskusyjne stają się dla rosyjskiej agitacji internetowymi platformami, dzięki którym potok propagandy Kremla usprawiedliwiającej wojnę w Ukrainie trafia do nowych, głównie młodszych odbiorców - stwierdził amerykański "The New York Times" w opublikowanej w niedzielę analizie.