Jerome Powell mówi, że czas odłączyć kroplówkę i rozpocząć podnoszenie stóp procentowych. Nastrojów na Wall Street nie ratuje ani wysoki odczyt PKB, ani trwający sezon wyników kwartalnych - czy to czas, żeby wyceny amerykańskich spółek wróciły na ziemię? Co dalej z sytuacją dyplomatyczną wokół Ukrainy i dokąd zawędruje cena ropy? W wirtualnym studio - jak co piątek - Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Xelion DI.